  1. استانها
  2. مرکزی
۱۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۳

دو هزار دانش آموز در استان مرکزی به مرمت مساجد می پردازند

دو هزار دانش آموز در استان مرکزی به مرمت مساجد می پردازند

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه روح الله استان مرکزی گفت: دو هزار دانش آموز به مدت 30 هزار نفر روز در ایام تابستان مرمت مساجد استان مرکزی را برعهده می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، قربان شهروسوند ظهر روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اراک با بیان اینکه همچنین این دانش آموزان در کاشت و برداشت محصول به کشاورزان کمک می کنند، افزود: زیبا سازی اماکن عمومی، توزیع مایحتاج خوراکی و بهداشتی در روستاها و کمک به سواد آموزی از دیگر کارهایی است که این افراد بر عهده خواهند گرفت.

وی تعداد پایگاه های استان را 20 پایگاه در 10 شهرستان عنوان کرد و گفت: هر پایگاه 150 دانش آموز در مقاطع راهنمایی و دبیرستان را پوشش می دهد.

وی برگزاری کلاسهای خوشنویسی، قرآن اشاره ای، آموزش مهارتهای زندگی و برنامه های ورزشی را از دیگر برنامه های این پایگاه ها در ایام تابستان عنوان و افزود: هم اکنون سه هزار نفر تحت پوشش برنامه های این پایگاه ها قرار گرفتند.

شهروسوند از اجرای طرح ولایت دانش آموزان بسیجی خبر داد و تصریح کرد: این طرح با هدف ارتقای سطح آگاهی سیاسی، فرهنگی و معرفتی دانش آموزان برای یک هزار دانش آموز دختر و پسر در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان اجرا می شود.

وی ادامه داد: همچنین با کمک بسیجیان فرهنگی برای هر یک از این دانش آموزان 20 ساعت درسی ارائه می شود.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه روح الله استان مرکزی با بیان اینکه در طرح ولایت فرهنگیان بسیجی 400 نفر شرکت می کنند، تصریح کرد: فرهنگیان در این کلاسها که به مدت پنج روز برگزار می شود علاوه بر افزایش دانش سیاسی و فرهنگی با فرقه ها و عرفانهای کاذب آشنا می شوند.

کد مطلب 906213

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها