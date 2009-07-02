بخش خصوصی در گیلان رکوردار تولید و سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس سازمان صنایع ومعادن استان گیلان ظهر پنجشنبه در جمع مدیران واحدهای صنعتی وتولیدی استان، افزود: در چند ساله اخیر گیلان جزو 12 استان اول سرمایه گذاری صنعتی در کشورمی باشد در حالیکه بسیار ناچیز متکی به بودجه دولتی بوده است.

وی عنوان کرد: اگر بسترها و زیر ساختهای لازم برای ورد بخش خصوصی در استان مهیا شود به طور حتم بخش خصوصی جای خالی دولت در امر سرمایه گذاری را پر خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه استان گیلان واحدهای صنعتی دولتی ندارد، افزود: در دهه های گذشته هرچه واحدهای صنعتی دولتی بوده به بخش خصوصی واگذارشده است برخی از این واحدها تعطیل و برخی بعضا احیا شده اند.

اصغریان بیان داشت: استثنائا چند واحد مثل کارخانجات پوشش، فومنات، معدن سنگرود و... دولتی در استان باقی مانده اند، برنامه ریزی برای واگذاری این واحد به بخش خصوصی در دستورکار است.

رئیس صنایع و معادن گیلان همچنین جایگاه بخش خصوصی و اصل 44 را در گیلان مثبت ارزیابی کرد و گفت: دید گاه کلی نماینده ولی فقیه درگیلان، استاندار و نمایندگان مردم گیلان در مجلس براین است که بخش خصوصی بازیگراصلی توسعه اقتصادی و صنعتی دراستان باشد.

اصغریان ادامه داد: ازنگاه مدیریتی استان و مدیران استانی به نقش بخش خصوصی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ممکن است شدت و ضعفهای داشته باشد اما بخش خصوصی بازیگراصلی در نظام تصیم گیری و تصمیم سازی حلقه مدیریتی استان گیلان است.