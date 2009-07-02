به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رمضان طاهری پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح واحدهای اعتباری روستایی آرین‌شهر با اشاره به پیشینه ارزشمند شبکه تعاون روستایی، افزود: تعامل ارزشمند اعضای تعاونی ‌ها، ارکان و مجموعه تعاونیهای روستایی بر پایه اعتمادسازی و رمز اصلی موفقیت این تعاونی‌هاست.

وی با تأکید بر ایجاد حس همسویی در بین اعضای شرکتهای تعاونی روستایی برخواسته از فرهنگ هر روستا، تصریح کرد: به کارگیری نیروهای جوان و تحصیل کرده و استفاده از تجربیات پیشکسوتان و مشارکت هر یک از اعضا در بخش تعاون ضروری است.

طاهری ایجاد واحدهای اعتباری روستایی را در راستای تحقق اهداف شرکت و اعضای تعاونی ‌ها دانست و افزود: کسانی می ‌توانند عضو این واحدها شوند که عضو شرکت ‌های تعاونی روستایی باشند.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی خواستار استقبال روستاییان در امر افزایش سرمایه و همکاری در فعالیت‌های شبکه تعاونی روستایی از جمله واحدهای اعتباری شد.

طاهری یادآور شد: واحد اعتباری شرکت تعاونی شماره یک آرین‌شهر در روستای روم، نانوایی ماشینی روستای موسویه، واحد اعتباری شماره دو آرین ‌شهر در روستای چاهک، کارگاه و شیرینی‌ سرای تعاون در آرین ‌شهر و همچنین واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی زنان کوثر این شهر با اعتباری بالغ بر 370 میلیون ریال به بهره ‌برداری رسید.





