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۱۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

ایجاد واحدهای اعتباری روستایی باعث رونق اقتصاد در روستاها می‌شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: ایجاد و راه‌اندازی واحدهای اعتباری روستایی باعث رونق اقتصاد و کاهش هزینه‌ها در روستاها می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رمضان طاهری پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح واحدهای اعتباری روستایی آرین‌شهر با اشاره به پیشینه ارزشمند شبکه تعاون روستایی، افزود: تعامل ارزشمند اعضای تعاونی ‌ها، ارکان و مجموعه تعاونیهای روستایی بر پایه اعتمادسازی و رمز اصلی موفقیت این تعاونی‌هاست.

وی با تأکید بر ایجاد حس همسویی در بین اعضای شرکتهای تعاونی روستایی برخواسته از فرهنگ هر روستا، تصریح کرد: به کارگیری نیروهای جوان و تحصیل کرده و استفاده از تجربیات پیشکسوتان و مشارکت هر یک از اعضا در بخش تعاون ضروری است.

طاهری ایجاد واحدهای اعتباری روستایی را در راستای تحقق اهداف شرکت و اعضای تعاونی ‌ها دانست و افزود: کسانی می ‌توانند عضو این واحدها شوند که عضو شرکت ‌های تعاونی روستایی باشند.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی خواستار استقبال روستاییان در امر افزایش سرمایه و همکاری در فعالیت‌های شبکه تعاونی روستایی از جمله واحدهای اعتباری شد.

طاهری یادآور شد: واحد اعتباری شرکت تعاونی شماره یک آرین‌شهر در روستای روم، نانوایی ماشینی روستای موسویه، واحد اعتباری شماره دو آرین ‌شهر در روستای چاهک، کارگاه و شیرینی‌ سرای تعاون در آرین ‌شهر و همچنین واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی زنان کوثر این شهر با اعتباری بالغ بر 370 میلیون ریال به بهره ‌برداری رسید.



 

کد مطلب 906217

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