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۱۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

مرکل:

گروه 8 کارایی خود را از دست داده است

گروه 8 کارایی خود را از دست داده است

صدر اعظم آلمان ابراز عقیده کرد مجمع هشت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هشت، دیگر توانمندی لازم را برای حل مسائل جهانی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آنجلا مرکل در برلین اظهار داشت : گروه هشت دیگر مجمع مناسبی برای بررسی و پاسخ به چالشها و مسائل جهانی نیست.

مرکل که در پارلمان آلمان سخنرانی می کرد ،گفت : در نشست شهر لاآکیلا ایتالیا که سران هشت کشور صنعتی در آن گرد هم جمع خواهند آمد بر ناکارامدی این مجمع تاکید خواهد شد.

صدر اعظم آلمان افزود: در نشست در پیش روی، این مسئله گفته خواهد شد که دیگر چارچوب فعلی گروه هشت کارامدی ندارد.

وی گفت : ما شاهد آن هستیم که جهان با هم در حال رشد است و  مسائلی که ما با آن روبرو هستیم نمی تواند از سوی کشورهای صنعتی به تنهایی حل و فصل شود.

مرکل با اشاره به لزوم مشارکت کشورهای تازه صنعتی در حل مسائل جهانی اظهار داشت : گروه 20 می تواند در آینده تصیماتی را اتخاذ کند.

گفتنی است که سران کشورهایی همچون هند، برزیل، مکزیک، و آفریقای جنوبی نیز در نشست آتی گروه هشت شرکت و دیدگاههای خود درباره مسائل جهانی را به این گروه اعلام خواهند کرد.

سران استرالیا و کره جنوبی نیز از جمله کشورهایی هستند که به نشست آتی گروه هشت دعوت شده اند.

کد مطلب 906218

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