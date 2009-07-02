گروه 8 کارایی خود را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آنجلا مرکل در برلین اظهار داشت : گروه هشت دیگر مجمع مناسبی برای بررسی و پاسخ به چالشها و مسائل جهانی نیست.

مرکل که در پارلمان آلمان سخنرانی می کرد ،گفت : در نشست شهر لاآکیلا ایتالیا که سران هشت کشور صنعتی در آن گرد هم جمع خواهند آمد بر ناکارامدی این مجمع تاکید خواهد شد.

صدر اعظم آلمان افزود: در نشست در پیش روی، این مسئله گفته خواهد شد که دیگر چارچوب فعلی گروه هشت کارامدی ندارد.

وی گفت : ما شاهد آن هستیم که جهان با هم در حال رشد است و مسائلی که ما با آن روبرو هستیم نمی تواند از سوی کشورهای صنعتی به تنهایی حل و فصل شود.

مرکل با اشاره به لزوم مشارکت کشورهای تازه صنعتی در حل مسائل جهانی اظهار داشت : گروه 20 می تواند در آینده تصیماتی را اتخاذ کند.

گفتنی است که سران کشورهایی همچون هند، برزیل، مکزیک، و آفریقای جنوبی نیز در نشست آتی گروه هشت شرکت و دیدگاههای خود درباره مسائل جهانی را به این گروه اعلام خواهند کرد.

سران استرالیا و کره جنوبی نیز از جمله کشورهایی هستند که به نشست آتی گروه هشت دعوت شده اند.