راه اندازی کتابخانه تخصصی بانوان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر پنج شنبه در جلسه فوق العاده کارگروه بانوان و خانواده مازندران در استانداری گفت: توجه به ورزش در بین کارمندان به ویژه بانوان، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه همه باید به ورزش عوض شود، تصریح کرد: برگزاری جشنواره فرهنگی ـ ورزشی بانوان می‌تواند در فرهنگسازی این امر موثر باشد.

رئیس کارگروه بانوان و خانواده استان از راه‌اندازی کتابخانه تخصصی بانوان در استان خبر داد و اظهار داشت: با فعال شدن کمیته تخصصی ورزش بانوان در مازندران، توجه به این امر از اولویت‌های برخی از دستگاه‌های اجرایی در استان قرار گرفت.

مدیر کل بانوان و خانواده استان نیز با اشاره به برگزاری همایش ورزش و سلامت استقبال از این همایش را در نوع خود عالی توصیف کرد و تصریح کرد: مسابقات ورزشی برای زنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی باید فعال شود.

زهرا شرف‌الدین بیان داشت: پیشنهاد داده می‌شود برای توسعه امر ورزش، مدیران دستگاه‌ها در اختصاص بخشی از ساعت اداری را به این امر همکاری کنند.

وی اختصاص بودجه و وقت برای ورزش بانوان را ضروری دانست و اضافه کرد: ارتقای سطح ورزش بانوان زمانی میسر است که بودجه و وقت خوبی به این مسئله اختصاص پیدا کند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ اداره در مازندران در امر ورزش با بانوان شاغل همکاری می‌کنند خواستار افزایش این همکاری‌ها شد.