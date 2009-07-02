راه اندازی کتابخانه تخصصی بانوان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر پنج شنبه در جلسه فوق العاده کارگروه بانوان و خانواده مازندران در استانداری گفت: توجه به ورزش در بین کارمندان به ویژه بانوان، بهرهوری را افزایش میدهد.
وی با تاکید بر اینکه نگاه همه باید به ورزش عوض شود، تصریح کرد: برگزاری جشنواره فرهنگی ـ ورزشی بانوان میتواند در فرهنگسازی این امر موثر باشد.
رئیس کارگروه بانوان و خانواده استان از راهاندازی کتابخانه تخصصی بانوان در استان خبر داد و اظهار داشت: با فعال شدن کمیته تخصصی ورزش بانوان در مازندران، توجه به این امر از اولویتهای برخی از دستگاههای اجرایی در استان قرار گرفت.
مدیر کل بانوان و خانواده استان نیز با اشاره به برگزاری همایش ورزش و سلامت استقبال از این همایش را در نوع خود عالی توصیف کرد و تصریح کرد: مسابقات ورزشی برای زنان شاغل در دستگاههای اجرایی باید فعال شود.
زهرا شرفالدین بیان داشت: پیشنهاد داده میشود برای توسعه امر ورزش، مدیران دستگاهها در اختصاص بخشی از ساعت اداری را به این امر همکاری کنند.
وی اختصاص بودجه و وقت برای ورزش بانوان را ضروری دانست و اضافه کرد: ارتقای سطح ورزش بانوان زمانی میسر است که بودجه و وقت خوبی به این مسئله اختصاص پیدا کند.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ اداره در مازندران در امر ورزش با بانوان شاغل همکاری میکنند خواستار افزایش این همکاریها شد.
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