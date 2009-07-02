  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۸

قناعت خبر داد:

راه اندازی کتابخانه تخصصی بانوان در مازندران

راه اندازی کتابخانه تخصصی بانوان در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران از راه اندازی کتابخانه تخصصی بانوان در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر پنج شنبه در جلسه فوق العاده کارگروه بانوان و خانواده مازندران در استانداری گفت: توجه به ورزش در بین کارمندان به ویژه بانوان، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه همه باید به ورزش عوض شود، تصریح کرد: برگزاری جشنواره فرهنگی ـ ورزشی بانوان می‌تواند در فرهنگسازی این امر موثر باشد.

رئیس کارگروه بانوان و خانواده استان  از راه‌اندازی کتابخانه تخصصی بانوان در استان خبر داد و اظهار داشت: با فعال شدن کمیته تخصصی ورزش بانوان در مازندران، توجه به این امر از اولویت‌های برخی از دستگاه‌های اجرایی در استان قرار گرفت.

مدیر کل بانوان و خانواده استان نیز با اشاره به برگزاری همایش ورزش و سلامت استقبال از این همایش را در نوع خود عالی توصیف کرد و تصریح کرد: مسابقات ورزشی برای زنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی باید فعال شود.

زهرا شرف‌الدین بیان داشت: پیشنهاد داده می‌شود برای توسعه امر ورزش، مدیران دستگاه‌ها در اختصاص بخشی از ساعت اداری را به این امر همکاری کنند.

وی اختصاص بودجه و وقت برای ورزش بانوان را ضروری دانست و اضافه کرد: ارتقای سطح ورزش بانوان زمانی میسر است که بودجه و وقت خوبی به این مسئله اختصاص پیدا کند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ اداره در مازندران در امر ورزش با بانوان شاغل همکاری می‌کنند خواستار افزایش این همکاری‌ها شد.

کد مطلب 906223

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها