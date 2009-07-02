شانس اندک باروسو برای ابقا در سمت ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" در گزارشی در این باره نوشت : سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هفته گذشته به اتفاق آرا، موافقت خود را برای انتخاب مجدد "خوزه مانوئل باروسو" به عنوان رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کردند. این در حالی است که باروسو هنوز برای انتخاب مجدد خود نگران است.

اشپیگل در ادامه نوشت : برای حزب مردمی محافظه کار اروپا عملا غیر ممکن شده است که در نشست آتی پارلمان جدید اتحادیه اروپا در اواسط جولای برای نامزد مورد نظر خود باروسو اکثریت را به دست آورد.

اشپیگل در ادامه به مخالفت لیبرالها در پارلمان اروپا برای انتخاب مجدد باروسو در این سمت اشاره کرد و نوشت : لیبرالها به شدت منتقد باروسو هستند و رئیس جدید فراکسیون لیبرالها در پارلمان اروپا در بروکسل تاکید کرد که باروسو باید برنامه مفصلی را برای دور دوم ریاست خود در کمیسیون اروپا و همچنین یک استراتژی بحران را ارائه دهد.

"مارتین شولز" ،رئیس فراکسیون سوسیال دموکرات ها در پارلمان اروپا نیز از این پیشنهاد استقبال کرد.

این هفته نامه آلمانی در ادامه نوشت : سبزها،لیبرالها و سوسیال دموکراتها کلا حدود 249 جایگاه از 739 کرسی در پارلمان اروپا را در اختیار دارند. مشخص نیست که آیا آنها موفق خواهند شد نظر اکثریت نمایندگان را برای جلوگیری از رای گیری برای باروسو در این سمت در اواسط جولای جلب کنند.

اشپیگل در ادامه نوشت : باروسو کمیسون قدرتمند اتحادیه اروپا را از سال 2004 مدیریت می کند. وی در پارلمان اروپا بسیار نامحبوب است. با این حال وی در کشمکشها برای تصاحب سمت ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا به مدت پنج سال دیگر در برابر انتقادهای وارده از خود دفاع می کند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است : بسیاری از احزاب در پارلمان اروپا انتخاب مجدد باروسو را در سمت رئیس کمیسیون اروپا در جولای قاطعانه رد می کنند. انتخاب رئیس کمیسیون برای اتحادیه اروپا یک فرصت نادر برای پارلمان اروپا است که قدرت واقعی خود را نشان دهد. اگر باروسو( برخلاف خواست سران حکومتها در اتحادیه اروپا) در به دست آوردن این سمت شکست بخورد پارلمان اروپا می تواند نظر عموم را به سوی خود جلب کند.

در ادامه آمده است : سوسیال دموکراتها، سبزها و چپها در پارلمان اروپا، باروسو را به داشتن عقاید نئولیبرالی متهم کرده و از ضعف وی در مقابله با بحران اقتصادی شکایت دارند. به این ترتیب روسای فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا اعلام کرده اند که ما نمی خواهیم درباره ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا تا پیش از اجرایی شدن پیمان اصلاحی لیسبون رای گیری کنیم.

به نوشته اشپیگل، لیبرالها در پارلمان اروپا نیز در چهارشنبه تاکید کردند که نمی گذارند هیچ تاریخی برای انتخاب مجدد باروسو به آنها تحمیل شود.

سیاستمداران زیادی از احزاب پارلمان اروپا به روسای حکومتهای کشورهای اروپایی برای فشار آوردن به پارلمان این اتحادیه به منظور رای گیری شتابزده درباره باروسو در جلسه اواسط جولای این پارلمان و انتخاب مجدد وی انتقاد می کنند.