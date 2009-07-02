مردم در انتخابات به احیاى گفتمان امام و انقلاب راى دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، دکتر غلامحسین الهام چهارشنبه شب در جمع اعضاى مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم ، اظهار داشت : حضور چشمگیر و پرشور بیش از چهل میلیون نفر از مردم در انتخابات یکى ازمجاهدت هاى مثال زدنى در تاریخ انقلاب اسلامى بود.

وى افزود: کسانى که به این دولت راى دادند در مرحله اول در همه محسنات دولت شریکند ودر مرحله دوم در دفع زیان هاى ناشى از عدم تصدى دوباره آن نیزنقش بسزایى دارند.

وزیر دادگسترى تلاش دشمنان براى مخدوش کردن انتخابات را بى نتیجه دانست و افزود: دشمنان این انقلاب بیش از همه از احیاى تفکرات و گفتمان امام خمینی(ره) در این کشور همواره در هراس بوده اند و چون این دولت بر احیاى این تفکرات اصرار شدید ورزیده با آن مخالفت کرده اند.

وى در ادامه احیاى ارزش هاى دینى و توجه موکد به آن را از خصایص بر جسته دولت نهم دانست وافزود: این دولت تمام توان خود را براى تبیین ارزش هاى والاى اسلامى در جامعه به کار گرفته است.

الهام دولت نهم را دولتى پایبند به ولایت فقیه خواند وتصریح کرد: آنچه که بیش از همه این دولت را مورد آماج حملات قرار داده پایبندى آن به منویات ولایت فقیه است که دشمنان از اول آن را نشانه رفته اند.وى افزود : تخریب چهره دولت نه تنها از محبوبیتش نزد مردم کم نکرد بلکه پیوند آنرا با مردم مستحکم تر ساخت.

سخنگوی دولت با اشاره به توطئه هاى ناجوانمردانه از پیش طراحى شده علیه این دولت اظهار داشت : تمام تلاش هاى مخالفان این دولت در زمان مبارزات انتخاباتى این بود که با حذف این دولت این را در نظر عموم مردم جلوه دهند که گفتمان امام(ره) در این چهار سال کار ساز نبوده و باید این دولت را که همسو و هم جهت با گفتمان امام (ره) است ، کنار گذاشت.

الهام شعار دموکراسى در راستاى تغییر نظام را از موارد مطرح شده توسط دشمنان ومخالفان دولت نهم عنوان کرد که روى آن حساب ویژه اى باز نموده بودند.

سخنگوى دولت در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به تلاش هاى دشمنان براى مداخله در جریان انتخابات افزود: دشمنان انقلاب از مدتها قبل با طراحى برنامه اى مدون و سناریویى از پیش طراحى شده موضوع شرکت گسترده در انتخابات را بر خلاف موضع همیشگى خود که تحریم بود، مطرح کردند.

وى شایعه پراکنى رسانه هاى بیگانه از جمله شبکه خبرى فارسى "بى بى سی" را از جمله این اقدامات ذکر کرد و افزود:این قبیل رسانه ها با پخش تحلیل هاى نادرست و غیر منطقى از انتخابات سعى در انحراف مردم دارند.

الهام در پایان دخالت هاى آشکار اوباما در مسائل داخلى ایران را بخشى از دشمنى آمریکا با ایران دانست و افزود: آنان وقتى با عکس العمل به موقع مسوولان نظام مواجه شدند چاره اى جز ابراز ندامت از دخالتهاى بى جاى خود پیدا نکردند.