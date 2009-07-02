احداث پل در راههای روستایی محور سوادکوه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از راههای روستایی شهرستان سوادکوه در جمع خبرنگاران افزود: اداره کل راه و ترابری استان مازندران در بخش راه روستایی در راستای فعالیتهای خود اقدامات وسیعی را در دست اجرا داشته که از جمله آنها احداث و ساخت پل به تعداد ۵۰ دستگاه با دهانه های ۳۰ تا ۷۵ متری در محورهای راه روستایی است.

وی خاطر نشان کرد: این اداره کل در زمینه احداث پل در بخش راه روستایی اقدامات گسترده ای را در دستورکار خود دارد که از جمله این اقدامات می توان به احداث پل در راههای روستایی شهرستان سوادکوه اشاره کرد.

رحیمی افزود: عملیات اجرایی پل انند چرات در بخش مرکزی دهستان ولوپی این شهرستان با دهانه ۳۰ متر و عرض ماشین رو ۵/۵متر با اعتباری بالغ بر هزار و 150 میلیون ریال از سال ۸۷ آغاز که تا به امروز ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر کل راه و ترابری استان خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی کوله های پل، نصب و مونتاژ تیر ورق فلزی و همچنین آرماتور بندی دال این پل به اتمام رسیده است.

رحیمی در ادامه نیز از احداث پل در راه روستایی کسیلیان در این شهرستان با دهانه ۳۰ متری خبر داد و احداث این پروژه از نوع پلهای خرپایی بوده که با اعتباری بالغ بر هزار و 100میلیون ریال در حال انجام است.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصدی عملیات اجرایی پل مذکور عنوان کرد: عملیات اجرایی کوله های شرقی پل به اتمام رسیده و در حال حاضر نصب و مونتاژ خرپاهای پل در دست اقدام است.

رحیمی یادآور شد: پلها همواره نقش موثری در ایجاد ارتباط میان اقوام و شکوفایی اقتصادی جوامع ایفا کرده و درتامین شبکه ارتباطی راههای یک کشور از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

مازندران از طریق سه محور سوادکوه، هراز و کندوان با پایتخت کشور در ارتباط است.