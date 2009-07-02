ثبات اوضاع امنیتی عراق / توانمندی نیروهای عراقی برای حفظ امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دجله، سخنگوی پنتاگون تاکید کرد : وضعیت امنیتی در عراق، از ثبات خوبی برخوردار است و نیروهای امنیتی عراق قادر هستند مسئولیت امنیتی را برعهده گیرند.

"جف موریل" گفت : نظامیان آمریکایی باقی مانده در شهرها شامل مستشاران نظامی، آموزش دهندگان و کارمندانی هستند که در چارچوب حمایت از واحدهای نظامی عراق باقی مانده اند.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، بار دیگر بر پایبندی کشورش به اجرای مفاد توافقنامه امنیتی امضا شده میان بغداد و واشنگتن تاکید کرد.

خاطرنشان می شود که نظامیان آمریکایی سرانجام پس از شش سال از حمله به عراق در چارچوب توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن روز 30 ژوئن (9 تیر) شهرها و روستاهای عراق را ترک و در پایگاه های نظامی خارج از شهرها مستقر شدند.