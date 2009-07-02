پایانه های صادراتی گلستان به توسعه و تجهیز نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال ظهر پنجشنبه در بازدید از پایانه صادراتی گنبد افزود: پایانه ها زیرساختهای اصلی و تخصصی حمل و نقل را تشکیل می دهند که باید توسعه و تجهیز شوند.

وی اظهار داشت: این پایانه های در کاهش هزینه های صادرات و تسهیل در فرایند صادرات نقش مهم دارند و موجب افزایش رقابت بین تولیدات داخلی می شود.

وی خطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی و تعامل بین نظام تولید، توزیع و صادرات از جمله مسائلی است که در پایانه های صادراتی دنبال می شود و باید این مکانهای توسعه یابند.

به گفته کهنسال، متمرکز شدن خدمات صادراتی مانند گمرک، بیمه، استاندارد و ... در پایانه های صادراتی از دیگر مزیتهای این مرکز است که موجب تسهیل در ارایه خدمات می شود.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: پایانه های صادراتی عام و تخصصی از جمله انواع پایانه ها بوده که تاثیر بسزایی در روند صادرات دارد.

وی یادآورشد: پایانه ها در تسریع ارزیابی و صادراتی کالاهای تولیدی نیز نقش موثری دارد و باید به این مراکز بیشتر توجه شود.

دو پایانه صادرانی در گرگان و گنبد راه اندازی شده است.