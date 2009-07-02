16 طرح سالمسازی دریا در سواحل مرکز مازندران در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زارعی ظهر پنج شنبه در شورای اداری مرکز مازندران در فرمانداری بهره برداری درست و اصولی از ساحل را مهمترین عامل جذب گردشگر خواند و اظهار داشت: 14 طرح در ساحل فرح آباد و دو طرح در ساحل گهرباران آماده بهره برداری هستند که می تواند تابستان خوبی را برای همشهریان و مسافرین گرامی رقم زند.

وی تفریح سالم همراه با حفظ شئونات اسلامی را هدف غایی طرح سالمسازی خواند و افزود: نوع نگرش و گرایش به امور فرهنگی باید طوری باشد که ارزشهای اسلامی در بالاترین سطح خود فضای طرح دریا را به سالم ترین محیط برای پذیرایی از کانونهای گرم خانوادگی تبدیل نماید.

فرماندار مرکز استان حفاظت از نقاط ممنوعه شنا را بسیار حائز اهمیت خواند و افزود: نیروی انتظامی باید با نظارت بر این نقاط ممنوعه از حوادث احتمالی پیشگیری کند.

زارعی استقرار امکانات و تجهیزات لازم در طرحهای سالم سازی را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: اورژانس و ناجیان غریق باید تا پایان طرح به صورت تمام وقت در ساحل حاضر بوده و در کوتاهترین زمان پاسخگوی مسائل احتمالی باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش نقش زکات را در محرومیت زدایی و پیشرفت اقتصادی جامعه مهم دانست و اظهار داشت: مردم متعهد و مومن شهرستان ساری در طول سالهای گذشته نیز به این امر اهتمام داشته اند.

وی یکی از تاثیرات اخذ زکات را پیشرفت عمرانی مناطق محروم دانست و در مقام دلیل بیان داشت: دولت در هر منطقه محروم به میزان زکات پرداخت شده از طرف مردم، همان مقدار را از طرف خود به عمران و آبادانی مناطق اختصاص می دهد.

زارعی اراضی تحت کشت گندم و جو در شهرستان ساری را 30 هزار هکتار خواند و ابراز داشت: متوسط برداشت در هر هتکار سه تن است و در بعضی از مناطق رشدی مازاد بر متوسط تولید نیز مشاهده شد.

وی همچنین فرهنگسازی پرداخت زکات توسط مسئولان، مبلغین و شوراهای اسلامی در نقاط روستای را خواستار شد.