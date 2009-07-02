مرحله نخست مرمت کاخ فلاحتی ایلام به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاخ فلاحتی واقع در شهر ایلام مربوط به دوره قاجاریه است که به تازگی مرحله نخست مرمت این کاخ به پایان رسیده است.

وی بیان داشت: در مرحله نخست، مرمت و ترمیم دیوارها و کچ داخل کاخ، بام ساختمان، سیستم گرمایشی و سرمایشی و..انجام شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه 500 میلیون ریال اعتبار برای مرمت فاز نخست کاخ فلاحتی ایلام هزینه شده است، خاطرنشان کرد: کاخ فلاحتی به موزه کشاورزی استان ایلام تبدیل می شود.

اسکندری عنوان کرد: در فاز دوم که مرمت این اثر تاریخی به پایان رسید، موزه آرایی کاخ آغاز می شود.

این مئسول یادآور شد: هم اکنون 608 اثر تاریخی استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.