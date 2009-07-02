مراسم دانش آموختگی 400 دانشجوی دانشگاه گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این مراسم در تالار شهید مطهری دانشگاه گیلان با حضور دانش آموختگان، تعدادی از اساتید گروههای مختلف آموزشی دانشکده، مسئولان دانشکده و نیز خانوداههای دانشجویان منعقد شد.

طی این مراسم 400 نفر از دانشجویان در مقاطع کارشناسی و ارشد از دانشگاه فارغ التحصیل شدند به آنان لوح یاد بود اهداء شد.

دانشکده منابع طبیعی در سال 1363 ابتدا با نام آموزشکده کشاورزی و منابع طبیعی تاسیس شد. با تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی به عنوان یکی از زیر مجموعه های دانشگاه گیلان با پذیرش 120 نفر دانشجو در سه رشته تحصیلی منابع طبیعی، امور زراعی و امور دامی در مقطع کاردانی و با همکاری هفت نفر عضوهیئت علمی شروع به کار کرد.

در سال 1371 با تغییراتی که در سرفصل دروس توسط شورای عالی برنامه ریزی وزارت متبوع سه رشته مذکور به ترتیب به تکنولوژی جنگلداری، تکنولوژی تولیدات گیاهی و تکنولوژی امور دامی تغییر نام یافتند.

این دانشکده در بدو فعالیت دو ساختمان مجزا به صورت استیجاری و اهدایی برای انجام امور آموزشی و اداری داشت. پس از گذشت 10 سال و در پی اجرای پروژههای عمرانی این دانشکده از سال 1375 به مکان فعلی در زمینی به مساحت سیزده و نیم هکتار در صومعه سرا اسکان یافت.

فضای فیزیکی موجود شامل ساختمانهای آموزشی و اداری به مساحت پنج هزار و 300 متر مربع، ساختمانهای جانبی به مساحت دو هزار و 500 متر مربع در مجموع هفت هزار و 800 متر مربع است.

در سال 1366 اولین گروه دانشجویان کارشناسی پیوسته جنگلداری و در سال 1376 اولین دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات دامی دایر شد. در سال 1378 رشته مهندسی جنگلداری از دانشکده کشاورزی و رشته مهندسی شیلات از پردیس انزلی به این دانشکده انتقال یافت.

در حال حاضر چهار گروه آموزشی جنگلداری شیلات، محیط زیست، مرتع و آبخیزداری با 25 عضو هیئت علمی و 551 دانشجو در حال فعالیت علمی است.

همچنین دانشکده علوم کشاورزی که در مجتمع آموزشی دانشگاه گیلان قرار دارد، در ابتدا به عنوان مرکز پژوهشی نباتات نیمه گرمسیری وابسته به دانشگاه تهران در یک ساختمان اداری با امکانات محدود شروع به کار کرد و در سال 1355 با نام دانشکده کشاورزی به دانشگاه گیلان ملحق شد.

این دانشکده از سال 1356 فعالیت آموزشی خود را در چهار رشته دامپروری، ماهی شناسی، اقتصاد کشاورزی و زراعت آغاز کرد.

دانشکده کشاورزی در حال حاضر 62 عضو هیئت علمی دارد که دو نفرمرتبه استادی، 10 نفر مرتبه دانشیاری، 34 نفرمرتبه استاد یاری، 14 نفرمرتبه مربی و دو نفر مربی آموزشیار می باشند که خدمات علمی را با تدریس و پژوهش ارائه می دهند.

این دانشکده در نیمسال اول 87-86 یک هزار و 284 نفردانشجو بود که شامل چهار نفر دانشجو در یک رشته دکتری (باغبانی )، 204 نفر دانشجو درهفت رشته کارشناسی ارشد و یک هزار و76 نفر دانشجو در هفت رشته کارشناسی روزانه و شبانه است. نسبت دانشجو به استاد در این دانشکده در سال تحصیلی 87- 86 تقریبا 21 به یک است.

این دانشکده در حال حاضر یک رشته دکتری روزانه (باغبانی )، هفت رشته کارشناسی ارشد روزانه (گیاهپزشکی، باغبانی، زراعت، خاکشناسی، علوم دامی، بیوتکنولوژی وتوسعه روستایی)، هفت رشته کارشناسی ارشد شبانه (گیاهپزشکی، باغبانی، زراعت، خاکشناسی، علوم دامی، بیوتکنولوژی وتوسعه روستایی)، شش رشته کارشناسی روزانه (گیاهپزشکی، باغبانی، زراعت، خاکشناسی، علوم دامی و مهندسی آب، سه رشته کارشناسی شبانه( زراعت، خاکشناسی و علوم دامی) و یک رشته کارشناسی ناپیوسته (علوم دامی ) است.

دانشکده علوم کشاورزی علاوه بر داشتن آزمایشگاههای خاکشناسی، میکروبیولوژی، تشریح فیزیولوژی دام، حشره شناسی، آبیاری، باغبانی، زراعت و بیوتکنولوژی دارای اراضی کشاورزی نظیر شالیزار، باغ میوه، گلخانه های شیشه ای و پلاستیکی و یک موزه تاریخ طبیعی غنی از نمونه های جانوری است.