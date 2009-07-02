زمان دادرسی پرونده های قضایی در گلستان به 57 روز کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان ظهر پنجشنبه درجلسه شورای اداری گنبد افزود: زمان دادرسی پرونده ها در سالهای گذشته در محاکم قضایی استان 66 روز و میانگین زمان وقت اول رسیدگی پرونده ها از 52 روز به 46 روز کاهش یافت.

وی اظهار داشت: سال گذشته 160 هزار فقره پرونده وارد محاکم قضایی استان شد که از این میزان 111 هزار فقره به شوراهای حل اختلاف ارجاع شد.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت 165 هزار فقره پرونده در محاکم قضایی استان مختومه شد که از این تعداد 109 هزار فقر در شوراهای حل اختلاف بوده است.

به گفته فاضلیان، از مجموع پرونده های وارده به محاکم قضایی استان 22 درصد شامل 34 هزار فقره پرونده منجر به صلح و سازش شد و ترویج فرهنگ صلح و سازش در محاکم از مهمترین برنامه های فراروی است.

رئیس کل دادگستری گلستان، الکترونیکی شدن پرونده ها را از دیگر طرحهای فراروی اعلام و اضافه کرد: تا پایان سال جاری تمامی پرونده های محاکم استان به صورت الکترونیکی می شود و درحال حاضر 70 درصد فعالیتهای داگستری استان به صورت الکترونیکی است.

وی تعداد قضات محاکم قضایی استان را 109 نفر ذکر کرد و گفت: درحال حاضر از مجموع آرای صادره محاکم استان حدود 14 درصد پرونده ها تجدیدنظر می شود که حدود دو درصد از آراء نقض می شود.