دو کلاهبردار با مقادیر زیادی طلای تقلبی در تهران دستگیر شدند

سرهنگ "عباسعلی محمدیان" روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: تعدادی از شهروندان تهرانی در شکایتی اعلام کردند از طریق یک اگهی در روزنامه ها برای سرمایه گذاری در امور گوشی تلفن همراه، خرید ملک، طلا و خودرو به شرکتی تحت عنوان " حکیم " در خیابان هویزه مراجعه و از آنان کلاهبرداری شده است.

وی تصریح کرد: بنابر دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه چهار تهران (رسالت) کاراگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ( مبارزه با کلاهبرداری ) تحقیقات خود را در این رابطه آغاز کردند.

کارآگاهان در آبان سال گذشته به آدرس مذکور مراجعه و دو جوان به اسامی " هادی و حسین " را دستگیر و محل شرکت را که به صورت غیر مجاز در آن فعالیت می کردند پلمپ کردند.

متهمان پس از اعترافات اولیه با صدور حکم قرار وثیقه از سوی مرجع قضایی روانه زندان شده و با سپردن وثیقه آزاد شدند.

رییس پلیس آگاهی پایتخت یادآور شد: در ادامه و با مراجعه چند نفر دیگر از مالباختگان مشخص شد این دو متهم شاکیان دیگری نیز دارند که پس از اطلاع از دستگیری این افراد یکی از مالباختگان با مراجعه به اداره چهاردهم اعلام کرد،یک میلیارد و 200 میلیون ریال برای سرمایه گذاری به این شرکت پرداخت کرده ولی هربار که برای وصول سود یا اصل مبلغ مراجعه می کرد با وعده و عیدهای هادی مواجه می شد.

سرهنگ محمدیان گفت: یکی دیگر از شکات با اعلام موارد مشابهی و ارائه مدارک اظهار داشت مبلغ 700 میلیون ریال در این شرکت سرمایه گذاری کرده است.

وی خاطر نشان کرد: با افزایش شکات و مبالغ کلاهبرداری و دستور مقام قضایی به منظور ادامه رسیدگی به پرونده متهمان بار دیگر احضار شدند ولی با عدم حضور در جلسه کارآگاهان پی بردند هویت اصلی متهم ردیف اول "محمد" بوده که خود را با نام جعلی "هادی" معرفی کرده است.

وی در ادامه اعلام کرد: کارآگاهان اداره چهاردهم از طریق منابع و مخبرین و کار اطلاعاتی مخفیگاه وی را در خیابان شمشیری شناسایی و بامداد روز 31 اردیبهشت ماه امسال با اعزام تیم ویژه ای، محل اختفاء آنان را محاصره کرده ولی متهمان با اطلاع از حضور پلیس اقدام به فرار کردند که با تعقیب و گریز و تیر اندازی هوایی دستگیر و به پلیس اگاهی منتقل شدند.

وی اظهار داشت: متهمان در خصوص طلاهای کشف شده از محل فعالیت خود اعتراف کردند به افرادی که برای خرید طلا و یا سرمایه گذاری در این رابطه مراجعه می کردند طلاهایی بدلی که به صورت ماهرانه با روکش طلا تهیه می کردیم تحویل می دادیم .

سرهنگ محمدیان با اعلام این که تاکنون بیش از 10 نفر از مالباختگان از این افراد شکایت کرده و مبالغ کلاهبرداری حدود سه میلیارد ریال است، گفت: برغم هشدارهای متعدد پلیس و مراجع قضایی در خصوص اینگونه سود جویان که به انحاء مختلف و با شیوه های متقلبانه اقدام به جلب اعتماد شهروندان می کنند. متاسفانه هنوز شهروندانی هستند که به جای سرمایه گذاری در مراکز سرمایه گذاری مطمئن و شناخته شده دولتی و خصوصی به راحتی سرمایه خود را به افراد شیاد و کلاهبردار می سپارند.