علم اصول فقه نیازمند توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کرسی نظریه‌پردازی "ابتنای تکوین و تطور معرفت دینی بر مبادی خمسه" با ارائه حجت‌الاسلام علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و تنی چند از نخبگان حوزوی و دانشگاهی برگزار شد.

این کرسی عصر دیروز چهارشنبه دهم تیرماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد.

در این نشست علمی حجج‌اسلام آقایان: هادی صادقی (رییش پژوهشکده صدا و سیما)، دکتر میرباقری(استاد حوزه علمیه قم)، کیاشمشکی(استاد حوزه و دانشگاه)، قائمی نیا(هیئت علمی پژوهشگاه و سردبیر نشریه ذهن) به عنوان ناقد حضور داشتند و هیئت داوران نیز متشکل از حجج‌اسلام علی عابدی شاهرودی(استاد حوزه علمیه قم)، مرتضی جوادی آملی(رییس مؤسسه اسراء)، عبدالحسین خسروپناه (مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه)، علیدوست( محقق و استاد حوزه و دانشگاه) و محمد هادی زاده( محقق و استاد حوزه) بودند.

حجت‌الاسلام رشاد دانشیار گروه منطق فهم دین که به عنوان نظریه‌پرداز در این نشست علمی حضور داشت، در بخشی از طرحنامه خود پیرامون موضوع بحث آورده است: به نظر ما علم اصول فقه موجود، حاجتمند تنسیق و توسعه، تکمیل و تجزیه است. این علم در صورت فعلی ـ به رغم عمق و غنای شگرف و شگفت خود ـ برای پاسخ‌گویی به برخی پرسش‌ها و نیازهای جدید که امروزه پیش روی مقولة کشف و فهم دین قرار گرفته‌اند کافی نیست؛ و این به رغم آن است که علم اصول فقه کنونی، خود حاوی مایه‌ها و مواد اصلی چند علم مستقل است، و بدین جهت استطاعت لازم را برای تجزیه و توسعه دارد.

وی افزود: از این‌رو ضروری است که این علم، ضمن تنقیح و تکمیل، به علوم بالقوه نهفته در خود تجزیه و تفصیل یابد و در این میان، سامانة علمی جامع و مانعی با عنوان منطق اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی که مشتمل بر علم عام کشف دین و روشگان‌های اختصاصی حوزه‌های دینی خواهد بود، صورت بندد. طرح چنین ادعایی امروز ـ با نظر به آنچه در خصوص توسعة علوم گفته شد ـ امری کاملا طبیعی است، البته شانس قبول و کامیابی این اقتراح و ادعا، در گرو عوامل بسیاری است؛ و ازجمله این عوامل ـ و بلکه مهم‌ترین آن‌ها ـ آن است که این پیشنهاد به‌گونه‌ای کاملا علمی و دقیق، طرح و تبیین گردد تا در جامعة علمی مربوط، کاری درخور، تلقی گردد.