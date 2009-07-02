کعبی مسی شد/ نصرتی در راه مس

ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مذاکرات مدیر عامل باشگاه مس و مدیر نقل و انتقالات مس با حسین کعبی ملی پوش فصل گذشته سایپا موفقیت آمیز بوده و با وی قرار داد بستیم.

وی یادآور شد: همچنین مذاکره با محمد نصرتی همچنان ادامه دارد و تا حدود 70 درصد احتمال پیوستن وی به مس وجود دارد.

کهندل بیان داشت: در صورتیکه پیوستن نصرتی به مس قطعی شود به همراه کعبی در اردوی سرعین روز شنبه به ما ملحق خواهند شد.

سرپرست تیم فوتبال مس کرمان گفت: از سه روز گذشته که مس کرمان از تعلیق فدراسیون در آمده است که آن هم به دلیل عدم تصویه حساب با یک بازیکن بود ثبت قرارداد بازیکنان ادامه دارد و تاکنون حدود 15 نفر از بازیکنان چه فصل گذشته ها و چه بازیکنانی نظیر عباس محمدی قرار خود را در هیئت فوتبال استان کرمان به ثبت رسانده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

