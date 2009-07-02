تصمیم ویژه عربستان در موسم حج/ سالمندان و بیماران به حج نمی روند

به گزارش خبرنگار مهر، این اظهارات درحالی از سوی وزیربهداشت عربستان بیان می شود که معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت لغو سفر حج تمتع امسال را منوط به تصمیم عربستان دانسته و گفته بود: با توجه به مشاهده مواردی از آنفلوانزای نوع A و احتمال افزایش موارد ابتلا ممکن است امسال حج تمتع لغو شود که در این زمینه مسئولان عربستان تصمیم می گیرند.

دکتر محمود نبوی درخصوص احتمال لغو سفرحج تمتع امسال با توجه به مشاهده مواردی از ابتلا به آنفلوانزای نوع A در کشور عربستان به خبرنگار مهر گفته بود: مسئولان این کشور با دعوت از کارشناسان بین المللی از سازمان بهداشت جهانی و دیگر کشور خواستار بررسی وضعیت این بیماری در کشور خود هستند.

این در حالی است که وزیر بهداشت عربستان سعودی از افراد مسن و بیمارانی که عازم حج تمتع و عمره هستند، خواست که تشرف به مناسک حج و زیارت خانه خدا را به تعویق بیاندازند.



"عبدالله الربیعه"، گفت: با وجود اینکه عربستان سعودی تدابیری شدیدی برای مقابله با بیماری آنفلوآنزای خوکی اتخاذ کرده است، اما بهتر است سالمندان، زنان باردار و کسانی که مبتلا به بیماری‌های مزمن و حساسیت هستند و همچنین کودکان برای حفظ سلامتی خود تشرف به حج تمتع و عمره را امسال به تعویق بیاندازند.

وزیر عربستان از کارگاهی سخن گفته است که شرکت کنندگان در آن در هشتاد گروه کاری به بررسی راهها و تدابیر مقابله با بیماریهای واگیردار خصوصا" انفلونزای خوکی در موسم حج و عمره می پردازند .

این گروهها عبارتند از: فرماندهی و کنترل ، مبارزه با شیوع بیماریهای واگیر دار و مدیریت خدمات اورژانسی ، آمادگی و مجهز بودن آزمایشگاهها، کنترل بیماریهای واگیردار و آمادگی ، موضوعات پزشکی حیاتی در حج ، عمره ، سیاستهای کنترل مسافرت و قرنطینه پزشکی به مدیریت ریسک و خطرو تعامل با شیوع بیماریهای واگیردار.