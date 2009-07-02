آمادگی سوریه برای همکاری امنیتی با عراق درباره عقب نشینی کامل آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، منابع بلندپایه سوری تاکید کردند سوریه در حالی که از عقب نشینی نظامیان اشغالگر آمریکایی از شهرهای عراق استقبال می کند، در عین حال آماده همکاری امنیتی با عراق برای عقب نشینی کامل این نیروها از عراق است.



این منابع به پایگاه اطلاع رسانی گفتند : سوریه با استقبال از اجرای گامهای مربوط به عقب نشینی آمریکا، آماده همکاری امنیتی برای تحقق عقب نشینی کامل آمریکا با هماهنگی و همکاری امنیتی با عراق است.



این منابع افزودند : سوریه با توجه و دقت فراوان این تحولات را پیگیری می کند و امیدوار است نیروهای امنیتی عراق بتوانند امنیت شهروندان و نهادهای عراقی را حفظ کنند.



دمشق، اعلام جدول زمان بندی برای عقب نشینی نظامیان آمریکا از سوی رئیس جمهوری این کشور را یک گام مثبت در جهت برقراری ثبات در منطقه و بهبود روابط آمریکا و سوریه قلمداد کرده است.



روابط سوریه و عراق در برهه اخیر با پیشرفت قابل ملاحظه ای روبرو بوده است.



خاطرنشان می شود که نظامیان آمریکایی سرانجام پس از شش سال از حمله به عراق در چارچوب توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن روز 30 ژوئن (9 تیر) شهرها و روستاهای عراق را ترک و در پایگاه های نظامی خارج از شهرها مستقر شدند.