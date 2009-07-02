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۱۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۴

همایش پژوهشی آموزشی نی نوازی در لنگرود

همایش پژوهشی آموزشی نی نوازی در لنگرود

رشت - خبرگزاری مهر: همایش پژوهشی آموزشی نی نوازی اولین بار توسط هنرمندان موسیقی بعد از ظهر پنجشنبه در سالن مجتمع فرهنگی هنری شهید بهشتی لنگرود برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این همایش با هدف شناخت و ترویج هنر موسیقی، نی نوازی و آشنایی با نوازندگان برجسته این ساز و تشویق هنرجویان به فراگیری صحیح و اصولی نی برگزار شده است.

از برنامه های این همایش قرائت مقاله در زمینه تاریخ نی، ساختمان و شیوه نوازندگی، ساخت نی از گذشته تا امروز و معرفی اساتید برجسته آن، تکنوازی دو تن از نوازندگان شناخته شده این ساز در گیلان یعنی یحیی پور و ورعی، سه نوازی نی دف و تنبک است.

اجرای قطعات مختلف به منظور شناساندن تکنیکهای منحصر به فرد در نی به همراه اجرای آوازی چند قطعه توسط نی نواز از رسوم قدیمی نی نوازان از دیگر برنامه های این همایش است.

کد مطلب 906287

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