رایزنی مالکی و فیون درباره روابط عراق و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، "فرانسوا فیون" و "نوری المالکی" در این دیدار، روابط دوجانبه و امضای تعداد یادداشت تفاهم و قرارداد میان بغداد و پاریس را بررسی کردند.



قرار است فیون عصر امروز به سلیمانیه در شمال عراق برود تا با جلال طالبانی رئیس جمهوری این کشور دیدار کند.



فیون را در سفر به عراق، هیئتی سی نفره از جمله شماری از مسئولان موسسات اقتصادی فرانسه همراهی می کنند.

در بیانیه دفتر نخست وزیری فرانسه آمده بود که چندین قرارداد همکاری که در جریان سفر فوریه گذشته نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به عراق درباره آن توافق به دست آمده بود، در دیدار فیون با مقامهای عراقی امضا خواهد شد.



دیدار فیون از عراق، اولین سفر یک نخست وزیر از فرانسه به این کشور از سال 2003 تا کنون به شمار می رود.

