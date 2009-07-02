نماینده اسپانیا هم کنار رفت/ رقابت نمایندگان ژاپن و آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "لوئیز اچواری" کارشناس هسته ای اسپانیایی که یکی از سه نامزد حاضر برای جانشینی البرادعی بود در دور مقدماتی رای گیری کنار رفت و دو نماینده ژاپن و آفریقای جنوبی به رقابت در دور دوم برای احراز این پست ادامه خواهند داد.



در این دور "یوکیا آمانو" با 20 رای از رقیب خود "عبدالصمد مینتی" از آفریقای جنوبی 10 رای آورده بود پیشتاز بود، اما نتوانست رای دو سوم از 35 عضو شورای حکام را که برای مدیرکلی آژانس لازم است به دست آورد، بنابراین کار به دور دوم رای گیری کشیده شد.

فرد منتخب جانشین محمد البرادعی مدیر کل فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد شد که از سال 1997 این سمت را در اختیار دارد.