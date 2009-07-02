2200 کیلوگرم مواد مخدر در کرمان کشف شد

سرگرد علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی هفته گذشته با تلاش ماموران نیروی انتظامی در استان کرمان هزار و 275 کیلوگرم مواد مخدر در استان کرمان کشف و ضبط شد.
معاون فرماندهی نیروی انتظامی کرمان: ماموران نیروی انتظامی بخش راین در بازرسی یک دستگاه خودرو 200 کیلوگرم تریاک کشف کردند.
وی گفت: قاچاقچیان قصد انتقال این مقدار موادمخدر را از بم به شهر کرمان داشتند که در بازرسی از یک دستگاه خودرو 62 بسته مواد مخدر از نوع تریاک از این خودرو بدست آمد.
وی عنوان کرد: در شهرستان بافت نیز در بازرسی از یک خودرو 240 کیلو 500 گرم تریاک کشف شد در شهرستان جیرفت نیز 4 کیلوگرم هروئین از یک قاچاقچی کشف شد.
وی خاطر نشان کرد: در شهرستان انار نیز 180 کیلوگرم تریاک و در شهرستان بم 251 کیلوگرم تریاک کشف شده است.
سرگرد پریور افزود: ماموران نیروی انتظامی ارزوئیه نیز با انجام اقدامات اطلاعاتی 400 کیلوگرم مواد مخدردر یک دستگاه خودروی وانت پیکان کشف کردند.
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