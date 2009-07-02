بابل قهرمان مسابقات هندبال بانوان مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که عصر پنج شنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزارشد تیم هیئت بابل با برتری 7 بر3 برابرتیم هیئت هندبال ساری عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد. درهمین مسابقات تیم فریدونکنار با نتیجه 12بر7 تیم گل نود قائمشهر را مغلوب کرد و در جای سوم ایستاد.

نائب رئیس هیئت هندبال مازندران در امور بانوان در خصوص این مسابقات گفت: مسابقات هندبال بانوان مازندران در رده سنی جوانان باحضور شش تیم سازمان عمران آمل ، بابل ، کیاکلا ، هیئت هندبال ساری ، گل نود قائمشهر وفریدونکنار به میزبانی شهرستان آمل برگزارشد.

فاطمه نصرالله پور با بیان اینکه این مسابقات سه روز به صورت دوره ای برگزار شد، افزود: در این مسابقات با وجود شایستگی های همه تیم ها متاسفانه تیم های سازمان عمران آمل و کیاکلا مقامی کسب نکردند.

وی سطح کیفی این مسابقات را قابل قبول وعالی خواند و تصریح کرد: خوشبختانه هم اکنون تیم های هندبال بانوان شهرستانهای مازندران هم ردیف با آقایان پیشرفت قابل توجهی داشته اند.

نائب رئیس هیئت هندبال مازندران در امور بانوان اضافه کرد: انتخاب عاطفه احمدی به عنوان برترین گلزن مسابقات از تیم هیئت هندبال ساری و شکوفه خالقی از تیم کیاکلا به عنوان تکنیکی ترین بازیکن مسابقات از سوی کمیته فنی نشان از توجه ویژه و رشد قابل توجه هندبال بانوان استان در سالهای اخیر دارد.

نصرالله پور ادامه داد: تیم منتخب هندبال جوانان مازندران برای شرکت در سومین دوره مسابقات المپیاد ایرانیان از نفرات برتر این مسابقات تشکیل می شود.

وی برگزاری کلاسهای داوری درجه های مختلف و مربیان وبرگزاری منظم مسابقات هندبال بانوان در مازندران را از مهمترین برنامه های این هیئت در سال جدید بیان وخاطرنشان کرد: از مهرماه امسال لیگ برتر هندبال بانوان مازندران هم راه اندازی خواهد شد.