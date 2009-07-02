ورزش کشور با سیاسی شدن توسعه نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل ، علی قاسمی عصر پنج شنبه در مراسم تجلیل از مجموعه تیم سازمان عمران آمل که چندی قبل در نهمین دوره مسابقات هندبال ساحلی کشور در بابلسرعنوان قهرمانی را کسب کرده بودند در آمل افزود: متاسفانه هم اکنون ورزش کشور دچار سیاست بازیهای بی حد و وصف مدیران بخشهای مختلف در سطوح بالای ورزش کشور شده است.

وی با بیان اینکه در سالهای قبل با وجود بودجه بسیار اندک در بخش ورزش در تمامی رشته ها شاهد درخشش ها و موفقیت های قابل توجهی در عرصه های مختلف بودیم تصریح کرد: با وجود آنکه در چند سال اخیر اعتبارهای کلان هم بخش ورزش کشور اختصاص داده شده متاسفانه توفیقات در عرصه های کوچک بین المللی وآسیایی و جهانی کاهش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه مشکلی اصلی و مهم در بخش ورزش کشور در حال حاضر نبود مدیران متخصص ورزشی در سطوح بالا تا پایین این مجموعه بزرگ و تاثیر گذار وعلاقمند در کشور است، گفت: متاسفانه هم اکنون در حساس ترین پستهای کلیدی ورزش کشور به جای به کارگیری مدیران متخصص و تحصیل کرده و خاک خورده ورزش کشور، شاهد نیروهای غیر تخصصی همچون مهندس نساجی، مکانیک و دیگر تخصصهای غیر ورزشی هستیم.

قاسمی با اشاره به اینکه هم اکنون بسیاری از متخصصان برجسته و پیشکسوت ورزشی کشور در حاشیه قرار دارند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که ورزش کشور از این نیروهای با تجربه و متخصص محروم باشد ناکامی های موجود در ورزش کشور به همین شکل کنونی ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت هندبال مازندران هم در این مراسم، قهرمانی تیم سازمان عمران آمل در نهمین دوره مسابقات هندبال ساحلی کشور در بابلسر را برای هندبال این استان افتخاری بزرگ دانست و گفت: خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده پنج زمین تمرینی هندبال ساحلی در شهرهای "ساری، نوشهر، آمل، بابل و قائمشهر و زمین مسابقاتی در بابلسر در حال اجراست.

خسرو ابراهیم زاده افزود: با هماهنگیهای انجام شده با فدراسیون هندبال مقرر شد تیم سازمان عمران آمل به عنوان نماینده کشورمان در چهارمین دوره مسابقات هندبال ساحلی آسیا شرکت نماید.

رئیس هیئت هندبال شهرستان آمل هم در این مراسم از حمایت حداقلی از هندبال این شهرستان انتقاد کرد و خواستار اختصاص ساعتهای ویژه برای هندبالیستهای آملی شد.

عطاء الله صالحی افزود: تیم سازمان عمران آمل اکنون افتخار مازندران است و همه باید در جهت تقویت و حمایت همه جانبه از این تیم شرایط خوبی را برای آماده سازی در جام باشگاههای آسیا فراهم آورند.