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۱۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۳

بخش خصوصی در صنعت فولاد کشور به شدت فعال شده است

بخش خصوصی در صنعت فولاد کشور به شدت فعال شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و معاون وزیر صنایع و معادن گفت: نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت فولاد در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، احمدعلی هراتی نیک ظهر روز پنجشنبه در بازدید از روند اجرایی طرح های فولاد چهارمحال و بختیاری به توسعه کارخانه های فولاد کشور در شرایط تحریم اشاره و اظهار داشت: با تلاشهای انجام شده در سال های اخیر، صنعت فولاد مورد توجه جدی قرار گرفته، به طوری که بخش خصوصی در این زمینه به شدت فعال شده است.

وی افزود: اجرای همزمان بخش فولاد سازی و احیا یکی از افتخارات کشور به شمار می رود.

هراتی نیک روند اجرایی طرح های فولاد در چهارمحال و بختیاری را مثبت برشمرد و بیان داشت: طرح فولاد یک میلیون تنی این استان در بین سایر استانهای دارای این طرح پیشرفت مطلوبتر و بهتری دارد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از کارشناسان خبره و متخصص در این طرح یک از عوامل مهم پیشرفت مطلوب و مناسب طرح یادشده محسوب می شود.

استاندار چهار محال و بختیاری نیز گفت: توسعه اقتصادی یکی از عوامل توسعه پایدار در هر منطقه و کشور است.

رجبعلی صادقی توسعه اقتصادی را مبنا و اساس پیشرفت منطقه اعلام و تصریح کرد: جلب اعتماد مردم به عنوان سرمایه گذاران اقتصادی می تواند نقش مهمی را در پیشبرد سریعتر اهداف به دنبال داشته باشد.

وی افزود: ایجاد اعتماد بین مردم و مسئولان در دولت نهم توانست کشور را از هر نوع وابستگی به بیگانه ایمن کند.

کد مطلب 906344

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