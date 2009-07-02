نام نویسی برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال یاری عصر پنجشنبه ضمن اعلام این خبراظهار داشت: امسال مراسم معنوی اعتکاف در 70 مسجد جامع و معروف استان گیلان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: علی رغم اینکه اعتکاف یک سنت معنوی و امری استحبابی است ولی حضور مردم دراین مراسم تاثیر به سزایی در مسائل اخلاقی، ارتباطات اجتماعی و...دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اعلام اینکه این مراسم مذهبی همواره بصورت خود جوش برگزار می شود، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری برخی از دستگاههای فرهنگی فقط براین امرمهم مدیریت دارد.

وی بیان داشت: حضور و همکاری مردم و مسئولان همواره مشوق ما بوده و ما انتظار داریم این همکاری همواره ادامه داشته باشد.

یاری همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آخرین فرصت برای نام نویسی مراسم معنوی اعتکاف تا چه زمانی خواهد بود، یاد آورشد: ثبت نام تا یکشنبه دوازدهم رجب ادامه دارد و آغاز مراسم اعتکاف هم از سحرگاه سیزدهم است.