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۱۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۵

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

شناگران ایران از صعود به فینال بازماندند

شناگران ایران از صعود به فینال بازماندند

شناگران ایرانی از صعود به فینال مواد 100 متر کرال پشت و 50 متر قورباغه مسابقات شنا بازیهای آسیایی نوجوانان بازماندند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، سپهر افجه در مرحله نیمه نهایی مسابقات شنا بازیهای آسیایی نوجوانان در ماده 50 متر قورباغه با ثبت رکورد 31 ثانیه و 76 صدم ثانیه در گروه خود پنجم شد و شانس راهیابی به فینال این ماده را از دست داد.

در گروه افجه شناگری از چین با کسب حدنصاب 30 ثانیه و 12 صدم ثانیه اول شد و شناگرانی از هنگ کنگ و تایلند دوم و سوم شدند. افجه در مجموع نیز عنوان دهم را در مرحله نیمه نهایی مسابقات شنا بازیهای آسیایی نوجوانان در ماده 50 متر قورباغه را بدست آورد.

عصر امروز(پنجشنبه) در مرحله نیمه نهایی مسابقات شنا در ماده 100 متر کرال پشت نیز پوریا مالدار قصری با رکورد یک دقیقه و 2 ثانیه و 24 صدم ثانیه در گروه خود هفتم شد و از راهیابی به فینال این ماده بازماند. در این گروه شناگری از کویت با حدنصاب 57 ثانیه و 72 صدم ثانیه اول شد. افجه در مجموع مرحله نیمه نهایی مسابقات شنا در ماده 100 متر کرال پشت نیز عنوانی بهتر از چهاردهمی بدست نیاورد.

کد مطلب 906348

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