پخش ماهواره ای برنامه های شبکه سبز گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس سازمان صدا و سیما در این مراسم گفت: با راه اندازی این شبکه در معرفی بیشتر توانمندی و قابلیت استان گلستان به جهانیان تاثیر بسزایی دارد.

عزت الله ضرغامی افزود: این شبکه این امکان را فراهم می آورد تا برنامه ها از طریق ماهواره و با کیفیت بالا در مناطق مختلف کشور و جهان دریافت شود.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح فرصت مناسبی برای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان گلستان و منش، سنن و آداب و رسوم این استان سبز را به جهانیان معرفی می کند.

رئیس سازمان صدا و سیما بیان داشت: از این پس جهانیان می توانند از طریق این شبکه ماهواره ای از برنامه صدا و سیمای گلستان استفاده کنند که این طرح در جذب گردشگر و سرمایه گذار نیز موثر خواهد بود.

به گفته ضرغامی، گلستان استعدادهای و قابلیتهای زیادی دارد که ناشناخته مانده و اجرای طرح پخش ماهواره ای برنامه می تواند در معرفی پتانسیلها و قابلیتهای این استان نقش ارزنده ای داشته باشد.

وی یادآورشد: اجرای این طرح از نظر معنوی نیز حائز اهمیت فراوان بوده و تحولی برای توسعه استان گلستان به شمار می آید.

رئیس سازمان صدا و سیما یادآورشد: توجه به برنامه های محلی و فرهنگهای بومی از الویتهای مهم این سازمان بوده و راه اندازی این شبکه در معرفی خرده فرهنگها و فرهنگ اقوام کشور در جهان موثر است.

در این آئین شماری از مسئولان استانی شرکت داشتند.