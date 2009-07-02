ترکیدگی لوله نفت هنوز مهار نشده است/ خسارات سنگین زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در ساعت هفت صبح امروز یکی از لوله ها نفت مسیر سرکان مالکوه به سمت اراک در 30 کیلومتری پلدختر و در منطقه "جلگه خلج" دچار ترکیدگی شد تا کیلومترها از آب رودخانه کشکان آلوده شود و برای چندمین بار در طول سالهای اخیر این رودخانه شاهد تلفات بیشمار آبزیان باشد.

این در حالی است که با ادامه روند نشت نفت در این رودخانه از صبح امروز تاکنون رودخانه سیمره نیز در معرض آلودگی نفتی قرار گرفته است.

مدیرکل سازمان محیط زیست استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تاکید بر اینکه تاکنون ترکیدگی لوله نفت مهار نشده است، افزود: در حال حاضر که ساعت 17 و 5 دقیقه بعد از ظهر است همچنان نفت در حال نشت به درون رودخانه کشکان پلدختر است.

علی رحیم کاکاوند با اشاره به اعزام تیم کارشناسی این سازمان برای برآورد تلفات از دقایق اولیه صبح امروز، بیان داشت: بنابر گزارش کارشناسان محیط زیست مستقر در منطقه هنوز آسیب دیدگی لوله نقت مهار نشده و نفت با شدت هر چه بیشتر در حال سرازیر شدن به رودخانه کشکان است.

وی ادامه داد: این در حالی است که ادامه روند نشت نفت و جریان آب کشکان به سمت رودخانه سیمره بخشهایی از رودخانه بزرگ سیمره نیز آلوده شده است.

کاکاوند با تاکید بر اینکه ترکیدگی لوله نفت در مسیر رودخانه تخریب شدیدی ایجاد خواهد کرد، افزود: نفت جریان یافته در مسیر رودخانه مسیر 40 کیلومتری منطقه "جلگه خلج" تا رودخانه سیمره را پشت سر گذاشته و همچنان در حال پیشروی است.

مدیرکل سازمان محیط زیست استان لرستان با تاکید بر اینکه خسارات "جبران ناپذیری" به محیط زیست منطقه وارد شده است، یادآور شد: خسارات وارد شده به رودخانه کشکان و محیط زیست با عدد و رقم قابل بیان نیست.

این در حالی است که یک مقام مسئول در شرکت نفت مناطق مرکزی بعد از ظهر امروز از مهار کامل نشت نفت از لوله سرکان مالکوه خبر داده و گفته بود : هیچ گونه آلودگی نفتی به رودخانه کشکان وارد نشده است.

علیرضا نیل درار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی مهر در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته برای مهار نشتی خط لوله انتقال نفت خام در30 کیلومتری پلدختر، با بیان اینکه از 8 صبح امروز نشت نفت از خط لوله 10 اینچ آغاز شده ، تاکید کرده بود : با انجام اقدامات توسط گروه تعمیرات و پشتیبانی ظرف مدت کمتر از 3 ساعت نشتی نفت به طور کامل مهار شد.

پیگیری خبرنگار مهر در این زمینه ادامه دارد.