اقتصاد نفتی، مسابقه مصرف گرایی در کشور به وجود آورده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در همایش تبیین و نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که بعد از ظهر پنج شنبه در سازمان جوانان استان قم برگزار شد طی سخنانی بر ضرورت اجرای اصل 44 و خصوصی سازی واقعی در کشور تأکید کرد و گفت: جهت اجرای این قانون به لوازماتی از جمله ایجاد فرهنگ عمومی، نیاز داریم.



وی اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر بخش خصوصی فعالیت قابل توجهی در کشور ندارد که باید از طرق مختلف مردم را به سرمایه گذاری تشویق نماییم.



رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس از نیروی انسانی به عنوان موتور رشد اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: اقتصاد نفتی کشور موجب شده است که هم دولت و هم ملت بیشتر مسابقه مصرف بگذارند.



وی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت تصریح کرد: ما به جای اینکه درآمدهای حاصل از فروش نفت را ذخیره کنیم دلارها را به بانک مرکزی داده و ریال پمپاژ کرده‌ایم که همین موضوع باعث تورم در جهان شد.



مصباحی مقدم تصریح کرد: متأسفانه فرهنگ سرمایه گذاری در کشور هنوز جا نیفتاده است و جامعه پرستیژ خود را در مصرف گرایی می‌داند در حالی‌که فرهنگ تجمل گرایی با سیاست های اصل 44 همخوانی چندانی ندارد.



وی اضافه کرد: عملکرد بانک‌های ما نیز بگونه‌ای بوده است که ریسک سرمایه‌گذاری را در نزد افراد کاهش داده است.



80 درصد اقتصاد کشور دولتی است

مصباحی مقدم با بیان اینکه 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است خاطر نشان کرد: اقتصاد دولتی باید توسط مدیران دولتی اداره می شد که لزوما کارآمدترین افراد نبودند، ناکارآمدی آنها نیز با تزریق منابع از سوی دولت پنهان مانده است.



رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور، دقت در سرمایه گذاری را بالا برده و باعث افزایش بهره‌وری شده است که البته تحقق این موضوع نیازمند مدیران جدیدی است که آموزش های لازم را فراگیرند.



حجت الاسلام مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به واگذاری سهام عدالت از سوی دولت، به سود ناشی از این سهام اشاره کرد و گفت: این سهام را باید مدیران منتخب از بین این سهام اداره و مدیریت کنند. در این صورت سود سهام، سود واقعی آن خواهد بود نه اینکه از جای دیگری کمک شود که هم اکنون شائبه آن مطرح است.



وی همچنین خواستار رفع قوانین مزاحم و کم کردن بروکراسی اداری شد و تأکید کرد: ما نباید افراد را در پیچ و خم اداری معطل نگه داریم تا عطای ماندن و سرمایه‌گذاری را به لقایش ببخشند.



استاندار قم نیز در این مراسم با اشاره به فراز و نشیبهای اقتصاد کشور پس از انقلاب بر ضرورت اجرای اصل 44 و خصوصی سازی در کشور تأکید کرد و گفت: با توجه به تجربه ناموفق اقتصاد دولتی در دنیا ما باید با برنامه‌ریزی مناسب زمینه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است را فراهم کنیم.



محمد ناظمی اردکانی در ادامه تأکید کرد: نقش دولت در این راستا باید سیاست گذاری و هدایت باشد و هر چه بیشتر به سمت خصوصی سازی حرکت کنیم نقش هدایتگری دولت بیشتر تقویت خواهد شد.



وی همچنین با بیان اینکه اجرای اصل 44 تحول بزرگی در کشور ایجاد خواهد کرد به اقدامات صورت گرفته در بخش صنعت قم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به رفع موانع توسعه صنعتی قم بیش از دو هزار واحد کوچک و بزرگ صنعتی در قم فعال است و خوشبختانه چندین شهرک بزرگ نیز عملیات اجرایی آن شروع شده است.