ترکیدگی لوله نفت پلدختر مهار شد/ اکوسیستم منطقه تحت الشعاع آلودگیها

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در ساعت هفت صبح امروز یکی از لوله ها نفت مسیر سرکان مالکوه به سمت اراک در 30 کیلومتری پلدختر و در منطقه "جلگه خلج" دچار ترکیدگی شد تا کیلومترها از آب رودخانه کشکان آلوده شود و برای چندمین بار در طول سالهای اخیر این رودخانه شاهد تلفات بیشمار آبزیان باشد.

این در حالی است که با ادامه روند نشت نفت در این رودخانه از صبح امروز تاکنون رودخانه سیمره نیز در معرض آلودگی نفتی قرار گرفته است و پیش بینی می شود با توجه به شدت جریان آب رودخانه کشکان لکه های نفتی تا نزدیکیها سد کرخه نیز برسند.

مدیر کل سازمان محیط زیست استان لرستان دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تاکید بر اینکه دقایقی قبل ترکیدگی لوله نفت در منطقه پلدختر مهار شد، افزود: در ساعت 19 و 50 دقیقه ترکیدگی لوله انتقال نفت شهرستان پلدختر پس از ساعتها نشت نفت به درون رودخانه کشکان مهار و از ادامه نشت نفت به داخل رودخانه جلوگیری شد.

دهها هزار قطعه از حیات وحش منطقه تلف شدند

علی رحیم کاکاوند با اشاره به اعزام تیم کارشناسی این سازمان برای برآورد تلفات از دقایق اولیه صبح امروز، بیان داشت: بنابر گزارش کارشناسان محیط زیست مستقر در جریان حادثه رخ داده دهها هزار قطه از آبزیان، دو زیستان، ماهی ها و پرندگان منطقه تلف شدند.

وی با تاکید بر اینکه ترکیدگی لوله نفت در مسیر رودخانه تخریب شدیدی ایجاد خواهد کرد، افزود: نفت جریان یافته در مسیر رودخانه مسیر 40 کیلومتری منطقه "جلگه خلج" تا رودخانه سیمره را پشت سر گذاشته و همچنان در حال پیشروی است.

مدیر کل سازمان محیط زیست استان لرستان با تاکید بر اینکه خسارات "جبران ناپذیری" به محیط زیست منطقه وارد شده است، یادآور شد: خسارات وارد شده به رودخانه کشکان و محیط زیست با عدد و رقم قابل بیان نیست.

کاکاوند خاطر نشان کرد: در حال حاضر اکوسیستم منطقه متاثر از تبعات این فاجعه زیست محیطی قرار دارد.

طرح شکایت از مقصران حادثه/پاکسازی کشکان غیرممکن است

وی با ابراز تاسف شدید از حادثه رخ داده، بیان داشت: شرکت ملی نفت باید در اسرع وقت نسبت به نوسازی و بهسازی خطوط انتقال نفت با رعایت ملاحظات زیست محیطی اقدام کند.

مدیر کل سازمان محیط زیست استان لرستان از طرح شکایت از مقصران حادثه در پی خسارات و لطمات شدید وارد شده خبر داد و گفت: سازمان محیط زیست به عنوان متولی امر تا جبران خسارات وارد شده از مبادی حقوقی پیگیر قضیه خواهد بود.

کاکاوند همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد پاکسازی رودخانه، خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیروهای شرکت نفت با اسفنج های روغن گیر در منطقه مشغول پاکسازی هستند که به طور قطع با توجه به موقعیت جغرافیایی رودخانه کشکان و وضعیت مورفولوژی این رودخانه پاکسازی آن غیرممکن خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به شدت جریان رودخانه کشکان و اینکه این رودخانه، رودخانه آرامی نیست به طور قطع پاکسازی آن بیش از 90 درصد موفق نخواهد بود.

برآورد دقیق خسارات تا 24 ساعت دیگر

مدیر کل سازمان محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه لکه های نفتی پس از عبور از رودخانه کشکان در حال ورود به سیمره و به سمت سد کرخه در جریان هستند، عنوان کرد: برآورد دقیق خسارات ناشی از این "فاجعه زیست محیطی" تا 24 ساعت آینده اعلام خواهد شد.

کاکاوند با انتقاد از وضعیت لوله های انتقال نفت، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه لرستان در مسیر ترانزیت شمال به جنوب است لوله های انتقال نفت از این منطقه عبور می کنند که هر ساله به علت پوسیدگی لوله ها و همچنین عدم ارزیابی زیست محیطی مسیر نصب لوله ها محیط زیست منطقه قربانی اینگونه حادثه ها شود.

وی یادآور شد: لوله های انتقال نفت در این منطقه بیش از 10 سال عمر دارند و تاکنون دچار خوردگی و پوسیدگی شده اند به طوریکه این چندمین حادثه ای است که در طول یکی دو سال اخیر در منطقه به وقوع پیوسته است.