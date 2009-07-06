مهندس رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه قانون صریح و آشکاری برای برخورد وزارت بهداشت با دستفروشان مواد خوراکی و آشامیدنی غیر بهداشتی که اغلب در حاشیه جاده ها مستقر هستند وجود ندارد.

با افزایش سفرهای تابستانی حضور دستفروشان مواد خوراکی در حاشیه جاده ها افزایش می یابد اما بنابر تایید کارشناسان و بازرسان مراکز بهداشت محیط، اغلب خوراکیهای این افراد غیر بهداشتی بوده که مصرف آنها می تواند سلامت مردم را به مخاطره بیندازد.

غلامی به تبصره 20 ماده 55 قانون شهرداریها اشاره کرد و افزود: با اختیاراتی که شهرداریها در این زمینه دارند وزارت بهداشت اعلام آمادگی کرده است که گروههای مشترکی با شهرداری و نیروی انتظامی در جهت برخورد با دستفروشان تشکیل و فعال شود.

رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی وزارت بهداشت به اقدامات خوبی که در بعضی از استانها در این زمینه صورت گرفته است اشاره کرد و گفت: در استان قم این همکاری خوب بوده است اما در بعضی استانها نیز کم کاری دیده می شود.

دستورالعمل نظارت بر اماکن تهیه و عرضه مواد غذایی به ویژه رستورانها و مراکز طبخ غذا در داخل شهرها و بین راهی، اردیبهشت امسال و قبل از آغاز تعطیلات تابستانی از سوی معاونت سلامت وزارت بهداشت به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است.