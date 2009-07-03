آغاز سرشماری برای اجرای طرح پزشک خانواده در شهرها

به خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی روز جمعه در حاشیه شصت و یکمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور گفت: بر اساس سرشماری به عمل آمده تاکنون در شهرهایی با زیر 100 هزار نفر جمعیت، 10 میلیون نفر ساکن و حدود 4 هزار و 300 مرکز ارائه دهنده خدمت وجود دارد.

وی با بیان اینکه تلاش می‌شود در برنامه پزشک خانواده برای شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت از حداکثر ظرفیت موجود بهترین بهره برده شود، اظهارداشت: سرشماری 60 شهر کشور آغاز شده و تا پایان مرداد ماه به اتمام خواهد رسید و می ‌کوشیم با اطلاعات دقیقتر این برنامه را در شهرها به اجرا در آوریم.

لنکرانی تیم پزشک خانواده‌ را در شهرها متشکل از پزشک عمومی، پرستار و ماما برشمرد و افزود: همچنین به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت تحت پوشش یک کارشناس تغذیه و یک روانشناس بالینی در تیم حضور دارند.

وزیر بهداشت در ادامه بر ضرورت همکاری بیشتر سازمانهای بیمه ‌گر برای اجرای سریعتر این برنامه تاکید کرد.

لنکرانی با بیان اینکه در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور بخشی از برنامه‌ های جاری از قبیل پزشک خانواده‌ و توسعه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به طور هدفمند مرور می ‌شود، گفت: در این اجلاس اصلاحات نظام آموزشی و بازنگری برنامه پزشکان عمومی، بودجه 88 در نظام مالی نوین بیمارستانها و... مورد بررسی قرار می گیرد.