رامین راستاد درباره بازی در مجموعه "پائیز پدرسالار" به خبرنگار مهر گفت: در این مجموعه نقش فریدون را بازی میکنم که برادر زن پدر سالار (چنگیز جلیلوند) و کلاهبردار است. وقتی فیلمنامه را خواندم قصه برایم خیلی جذاب بود. جنس بازیام در این مجموعه متفاوت با نقشهایی است که تا به حال آن را بازی کردم. گرچه نقش منفی قصه را بازی میکنم، اما نقش تلخ نیست و حتی مخاطب با دیدن او در جاهایی حق را به فریدون میدهد.
وی در ادامه افزود: علاوه بر آن خیلی علاقمند بودم در کارهای مسعود شاهمحمدی بازی کنم که این اتفاق در پروژه "پائیز پدرسالار" افتاد. تهیهکنندگی این پروژه هم به عهده رضا جودی است که همیشه شاهد کارهای خوبی از او بودیم. به نظرم جنس کارهای شاهمحمدی متفاوت است و او با وسواس زیاد کار را هدایت میکند. "پائیز پدرسالار" هم یک ملودرام خانوادگی است و ویژگی فیلمنامه آن تفاوت در روابط آدمها است که تماشاگر را جذب میکند.
راستاد و جلیلوند در نمایی از مجموعه "پائیز پدر سالار"
این بازیگر که دومین تجربه بازیگری در یک مجموعه مناسبتی بعد از "مثل هیچکس" را کسب میکند، در این باره گفت: گرچه مجموعههای ماه رمضان مخاطب زیادی دارد، اما عامل ترغیب من برای قبول نقش در مجموعه "پائیز پدرسالار" نبود. به نظرم وقتی مجموعه به صورت هفتگی پخش میشود نسبت به پخش شبانه در مخاطب تعلیق بیشتری برای ادامه دیدن مجموعه ایجاد میکند.
راستاد ادامه داد: به نظرم اگر مجموعه ماه رمضان "مثل هیچکس" پارسال به صورت هفتگی روی آنتن میرفت بیشتر دیده میشد. بنابراین من با پخش هفتگی مجموعهها موافق هستم.
راستاد اخیراً بازی در فیلم سینمایی "باغ قرمز" را به کارگردانی امیر سمواتی به پایان رسانده است. محمود عزیزی، برزو ارجمند، محمود بنفشهخواه، فرشید زارعیفر، میرطاهر مظلومی و بهار کاتوزی دیگر بازیگران "پائیز پدرسالار" هستند که در داستان آن آمده است: فرخ مردی بسیار متمول است و روابطی خوب با دختران و دامادهایش دارد. او احساس میکند دوران استراحت فرارسیده و میخواهد مسئولیتهایش را به دخترانش بسپرد.
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