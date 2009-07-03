استعفای رئیس سرویس اطلاعاتی اسپانیا به دلیل فساد مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، ."آلبرتو سایز"رئیس سرویس اطلاعاتی اسپانیا (CNI) در پی اتهاماتی مبنی بر استفاده شخصی از بودجه دولتی کناره گیری کرد. بر اساس این گزارش "آلبرتو سایز" متهم به داشتن صورت حسابهای مشکوک مالی است.

روزنامه اسپانیایی "ال موندو" علت کناره گیری این مقام سرویس اطلاعاتی را سوء استفاده وی از بودجه دولتی عنوان کرده و نوشته است : سایز از محل بودجه دولتی اقدام به مسافرتهای تفریحی به مالی وسنگال کرده، در تورهای گران قیمت ماهیگیری و شکار شرکت داشته و نیز به انجام امور تعمیراتی منزل شخصی اش مبادرت نموده است.

رئیس مستعفی سرویس اطلاعاتی اسپانیا همچنین متهم است که بستگان و اعضای خانواده اش را در سمتهای اطلاعاتی به کار گمارده است.



وی در سخنانی که لحظاتی پس از اعلام کناره گیری از سمتش اعلام کرد، گفت این کار را برای جلوگیری از لطمه دیدن بیشتر به وجهه سرویس اطلاعاتی کشور انجام داده است.

سایز که اتهامات وارده را تکذیب کرده در طول دوران مدیریتش بر سرویس اطلاعاتی اسپانیا دو بار برای پاسخگویی در موارد مشابه به پارلمان این کشور احضار شده است.