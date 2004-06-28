محروم كردن ملت عراق از حاكميت بر سرنوشت خود ، بزرگترين اهانت اشغالگران است

به‎‎ گزارش‎ خبرگزاري "مهر" به نقل از دفتر امور رسانه هاي‎‎‎ رياست‎ جمهوري آقاي خاتمي‎ با بيان‎‎ اين كه‎‎‎ دشمنان‎‎ سعي‎‎ دارند حركتهاي‎‎ خشن ، افراطي و ترور را كه در همه جاي دنيا وجود دارد به‎ اسلام‎ طرفدار صلح‎ و پيشرفت‎‎‎ و امنيت نسبت دهند افزود : برخي‎‎ حركتهاي‎ افراط گرا كه‎‎ به نام‎‎ اسلام صورت‎ مي گيرد از يك‎ سو مانع‎ پيشرفت‎‎ كشورهاي‎‎ اسلامي‎ شده‎‎ و چهره اي زشت و خشن‎ از آن ها منعكس‎ كرده‎‎‎ است‎ و از سوي‎‎ ديگر بهانه به ديگران‎ براي اعمال‎ فشار مي‎ دهد.

رئيس‎ جمهور با اشاره‎‎ به اوضاع سرزمينهاي‎ اشغالي‎ و عراق‎ گفت‎: صلح‎ پايدار و عادلانه‎‎‎‎‎ در منطقه در درجه اول‎ به نفع‎ كشورهاي‎ منطقه است‎ و اين‎‎‎ صلح‎ در صورتي‎‎ محقق‎ مي شود كه‎ ملت‎ فلسطين اعم‎ از آوارگان و ساكنان‎‎ آن به‎‎‎ حقوق‎ حقه خود برسند و قدرتهاي‎ بيگانه نيز از تروريسم‎ دولتي‎ اسرائيل‎ حمايت‎ نكنند.

آقاي‎‎ خاتمي‎ درباره‎ عملكرد نيروهاي اشغالگر در عراق‎ و مردم‎ اين‎ كشور گفت‎‎‎‎: ملت عراق‎ با اينكه‎ شايستگي‎ حكومت بر سرنوشت خود را دارند ، از اين‎‎‎ حق‎ محرومند و اين بزرگترين اهانت‎‎ به‎ آنها است .

رئيس‎ جمهور ابراز اميدواري‎‎ كرد در ادامه‎‎ تحولات‎ ماه هاي اخيرهرچه سريعتر دوران‎‎ اشغال‎ در عراق‎ پايان يابد و حكومتي‎‎ ملي فارغ از فرقه‎‎ گرايي‎‎ و طايفه گرايي و سازگار با همسايگان‎‎ دراين كشور مستقر شود.

آقاي‎‎ خاتمي‎‎‎‎ با تاكيد بر ضرورت‎ همكاري علمي تحقيقاتي و فني ايران‎ و الجزاير نياز كشورهاي‎ اسلامي‎‎‎ را جبران‎ عقب‎ ماندگي ها ارزيابي كرد و گفت‎ : كشورهاي‎‎‎ اسلامي‎ ذخاير و استعدادهاي لازم‎ براي قدرتمند شدن‎ را دارند و بايد با احترام‎ به‎‎‎ يكديگر و همكاري‎ نزديك‎ هزينه رسيدن‎ به توسعه‎ ، پيشرفت‎ و قوي‎ شدن‎ را كم‎ تر كنند.

رئيس‎ جمهور افزود : قدرتمند شدن‎‎ به‎ معناي‎ انبار كردن تسليحات‎‎ ساخت بيگانگان‎‎ نيست‎ ، بلكه‎‎‎ به معناي‎‎ تجهيز شدن به علم‎ ، فناوري اقتصاد پويا ، ايجاد اميد ، آزادي‎ و مشاركت‎‎ درميان‎ ملتها است.

آقاي‎ خاتمي‎ اهداف‎ و منافع‎ ايران‎ و الجزاير را مشترك‎ خواند و خواستار تلاشي‎ گسترده‎‎ در تعميق‎ مناسبات‎ تهران‎ ، الجزيره شد.

آقاي‎‎ رشد حراوبيه‎ وزير آموزش‎ و تحقيقات‎ علمي‎ و رئيس‎ الجزايري كميسيون‎‎ مشترك‎ نيز دراين ديدار با ابلاغ سلام‎‎ گرم آقاي‎ بوتفليقه‎ رئيس‎‎ جمهوري‎‎ الجزاير به‎ رئيس جمهور كشورمان‎ مراتب‎ تسليت‎ و همدردي دولت‎‎ و ملت الجزاير را درباره‎‎ حادثه تصادف‎ رانندگي‎ در جنوب‎ كشور ابراز كرد.

وي‎‎ دراين‎‎ ديدار كه‎ وزير علوم‎ ، تحقيقات‎ و فناوري كشورمان نيز حضور داشت‎‎ با تاكيد بر اينكه‎ تمام‎ مساعي‎ خود را براي‎‎ برگزاري موفقيت آميز كميسيون‎ مشترك‎ بكار خواهد بست‎‎ گفت : ديدگاه هاي‎‎ رئيس‎ جمهوري اسلامي‎ ايران‎ درباره‎‎‎ مسائل‎ و مشكلات‎‎ دنياي‎ اسلام‎ مدبرانه و حكيمانه است.

آقاي‎‎‎ حراوبيه‎‎‎‎ اظهاراميدواري كرد : با توجه به علاقه مندي مسئولان‎ عالي‎ رتبه‎‎‎‎ دو كشور و زمينه هاي‎‎ گسترده همكاري اين‎ مناسبات‎ هرچه بيشتر توسعه‎ و گسترش‎ يابد .