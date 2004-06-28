محروم كردن ملت عراق از حاكميت بر سرنوشت خود ، بزرگترين اهانت اشغالگران است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري آقاي خاتمي با بيان اين كه دشمنان سعي دارند حركتهاي خشن ، افراطي و ترور را كه در همه جاي دنيا وجود دارد به اسلام طرفدار صلح و پيشرفت و امنيت نسبت دهند افزود : برخي حركتهاي افراط گرا كه به نام اسلام صورت مي گيرد از يك سو مانع پيشرفت كشورهاي اسلامي شده و چهره اي زشت و خشن از آن ها منعكس كرده است و از سوي ديگر بهانه به ديگران براي اعمال فشار مي دهد.
رئيس جمهور با اشاره به اوضاع سرزمينهاي اشغالي و عراق گفت: صلح پايدار و عادلانه در منطقه در درجه اول به نفع كشورهاي منطقه است و اين صلح در صورتي محقق مي شود كه ملت فلسطين اعم از آوارگان و ساكنان آن به حقوق حقه خود برسند و قدرتهاي بيگانه نيز از تروريسم دولتي اسرائيل حمايت نكنند.
آقاي خاتمي درباره عملكرد نيروهاي اشغالگر در عراق و مردم اين كشور گفت: ملت عراق با اينكه شايستگي حكومت بر سرنوشت خود را دارند ، از اين حق محرومند و اين بزرگترين اهانت به آنها است .
رئيس جمهور ابراز اميدواري كرد در ادامه تحولات ماه هاي اخيرهرچه سريعتر دوران اشغال در عراق پايان يابد و حكومتي ملي فارغ از فرقه گرايي و طايفه گرايي و سازگار با همسايگان دراين كشور مستقر شود.
آقاي خاتمي با تاكيد بر ضرورت همكاري علمي تحقيقاتي و فني ايران و الجزاير نياز كشورهاي اسلامي را جبران عقب ماندگي ها ارزيابي كرد و گفت : كشورهاي اسلامي ذخاير و استعدادهاي لازم براي قدرتمند شدن را دارند و بايد با احترام به يكديگر و همكاري نزديك هزينه رسيدن به توسعه ، پيشرفت و قوي شدن را كم تر كنند.
رئيس جمهور افزود : قدرتمند شدن به معناي انبار كردن تسليحات ساخت بيگانگان نيست ، بلكه به معناي تجهيز شدن به علم ، فناوري اقتصاد پويا ، ايجاد اميد ، آزادي و مشاركت درميان ملتها است.
آقاي خاتمي اهداف و منافع ايران و الجزاير را مشترك خواند و خواستار تلاشي گسترده در تعميق مناسبات تهران ، الجزيره شد.
آقاي رشد حراوبيه وزير آموزش و تحقيقات علمي و رئيس الجزايري كميسيون مشترك نيز دراين ديدار با ابلاغ سلام گرم آقاي بوتفليقه رئيس جمهوري الجزاير به رئيس جمهور كشورمان مراتب تسليت و همدردي دولت و ملت الجزاير را درباره حادثه تصادف رانندگي در جنوب كشور ابراز كرد.
وي دراين ديدار كه وزير علوم ، تحقيقات و فناوري كشورمان نيز حضور داشت با تاكيد بر اينكه تمام مساعي خود را براي برگزاري موفقيت آميز كميسيون مشترك بكار خواهد بست گفت : ديدگاه هاي رئيس جمهوري اسلامي ايران درباره مسائل و مشكلات دنياي اسلام مدبرانه و حكيمانه است.
آقاي حراوبيه اظهاراميدواري كرد : با توجه به علاقه مندي مسئولان عالي رتبه دو كشور و زمينه هاي گسترده همكاري اين مناسبات هرچه بيشتر توسعه و گسترش يابد .
