رایزنی مقامهای روسیه با مسئولان ترکیه برای ناکارامد کردن طرح نوبوکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، خط لوله "مسیر جنوب" در اصل رقیب طرح نوبوکو است که قصد دارد گاز آسیای میانه را از طریق ترکیه به اروپا برساند.

درهمین رابطه"ایگور ایوانوویچ" معاون نخست وزیر روسیه دردیدار با "تانر ایلدیز" وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه از آنکار دعوت کرد تا به طرح خط لوله مسیر جنوبی بپیوندد.

به نوشته این روزنامه، ایلدیز از پیشنهاد روسیه استقبال کرد و گفت ترکیه تمام پیشنهادها را مد نظر قرار می دهد.

بر اساس این گزارش در صورت نهایی شدن طرح نوبوکو، اروپا دیگر نیازمند گاز روسیه نخواهد بود و بدین ترتیب مسکو نفوذ خود بر روی کشورهای منطقه و اروپا را که به سبب در اختیار داشتن منابع عظیم انرژی کسب کرده تا حدی از دست می دهد.

ایوانوویچ در تشریح مذاکرت خود با ایلدیز به خبرنگاران گفت : ما پیشنهاد همکاری خود را به ترکیه ارائه کردیم. ما خواهان روابط بلند مدت با آنکارا هستیم. امیدواریم ترکیه در این مورد علاقه مندی خود را نشان دهد و همیچنین امیدواریم که بتوانیم ثابت کنیم که پروژه مسیر جنوب بهتر از هر پروژه دیگری برای انتقال گاز به سایر نقاط جهان است.

مذاکرات وزیر انرژی ترکیه در روسیه در حالی انجام شده که دیروز پنجشنبه نیز "احمد داوداوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه به دعوت "سرگئی لاوروف"همتای روسی خود وارد مسکو شده است.

خط لوله نوبوکو که 3 هزار و 300 کیلومتر طول دارد، گاز دریای خزر و کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و عراق را از خاک ترکیه، بلغارستان، رومانی، اسلواکی و مجارستان به اتریش و اروپا منتقل خواهد کرد و اتحادیه اروپا بر آن است تا به این وسیله با انحصار تهیه گاز اروپا از سوی روسیه مقابله کند.

این پروژه با هزینه ای در حدود پنج میلیارد یورو در سال 2014 تکمیل خواهد شد و 31 میلیارد متر مکعب گاز را از منابع گاز طبیعی منطقه به اروپا منتقل خواهد کرد.

خروج آذربایجان از این پروژه و همچنین درخواست ترکیه برای تملک 15 درصد از گاز این پروژه به سبب ترانزیت آن دو چالش عمده آن در کنار دیگر مسائل سیاسی است.

ترکیه این مقدار از گاز را برای مصارف داخلی و یا صادرات مجدد آن با قیمتهای پایین تر درخواست کرده اما برخی از کارشناسان آن را چالشی در راه این پروژه می دانند.