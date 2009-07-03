گزینه های آمریکا برای شکست طالبان / ناکامی در بازگرداندن امنیت به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه آلمانی دی ولت در تحلیلی نوشت : بزرگترین عملیات نظامی آمریکایی ها در افغانستان از زمان به قدرت رسیدن "باراک اوباما" از ساعات نخستین امروز و با شرکت چهار هزار تفنگدار آمریکایی و 560 نیروی افغان به اجرا در آمد. هر چند آمریکایی ها در این عملیات توانستند یک روستا را از دست نیروهای طالبان در آورده و بدون تلفاتی آن را فتح کنند، اما صرف انجام چنین عملیاتی با ریسک فراوانی برای این نیروها همراه است.

بیش از هفت سال است که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مشغول انجام عملیاتهای نظامی علیه طالبان افغانستان هستند. با این حال آنان در این سالها نتوانسته اند ضربه سنگینی به هسته اصلی شورشیان وارد کرده و امنیت را به این کشور جنگ زده بازگردانند.

هر چند حضور پرشمار نظامیان در افغانستان سبب عقب رانده شدن طالبان از بخشهای مرکزی شده، اما ضعف اشغالگران در نابودی کامل طالبان، سبب شده جبهه درگیریها به جنوب و شرق این کشور کشیده شود. نیروهای شورشی طالبان از سالها پیش تا کنون به قدرتی نسبی در استان هلمند واقع در جنوب غربی افغانستان دست یافته اند.

طالبان از این منطقه عملیات تروریستی خود علیه دولت مرکزی و نیروهای ائتلاف را سازماندهی کرده و به جنگ و گریز با آنان ادامه می دهند. این منطقه با وجود موانع طبیعی و گذرگاههای صعب العبور به بهترین پایگاه نظامی طالبان تبدیل شده و از همینجا است که نیمی از تولیدات مواد مخدر جهان از مرزهای افغانستان خارج و هزینه جنگی شورشیان تامین می شود.

طی هفته های اخیر فعالیتهای تروریستی طالبان چنان شتاب گرفته که حتی به بخشهای امن این کشور نیز سرایت کرده و امنیت منطقه را در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زیر سئوال برده است. از این رو فرماندهی جدید نظامیان مستقر در افغانستان با تغییر استراتژی درصدد است به این اوضاع سر و سامان دهد. به این منظور آمریکاییها به جای شیوه های پیشین که بر استفاده گسترده از حملات هوایی استوار بود، از روش زمینی بهره گرفته اند.

در این استراتژی، نظامیان آمریکایی در جبهه زمینی طالبان را تعقیب کرده و با آنها در مخفیگاههایشان مبارزه می کنند، شیوه ای که به اعتقاد کارشناسان ریسک بالایی برای آمریکاییها دارد و با توجه به ناآشنا بودن به استحکامات طبیعی این مناطق، احتمال کشته شدن شمار بیشتری از آنان به دست طالبان وجود دارد.

با توجه به شکست طرحهای پیشین نظامیان آمریکایی در استفاده از نیروی هوایی که در اکثر مواقع به کشته شدن شماری زیادی از غیر نظامیان افغان می انجامید، به نظر می رسد طرح حمله زمینی روش غیرقابل اجتناب آمریکاییها در مبارزه با طالبان باشد. علاوه بر اینکه چنین شیوه عملیاتی با انتقاد کمتری از سوی محافل سیاسی و مردم افغانستان روبرو می شود.