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۱۳ تیر ۱۳۸۸، ۹:۵۷

در سه ماه گذشته؛

مصرف گاز طبیعی در قزوین 12 درصد کاهش یافت

مصرف گاز طبیعی در قزوین 12 درصد کاهش یافت

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: میزان مصرف گاز در استان در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد کاهش یافت.

ولی‌الله دینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: سرانه مصرف گاز طبیعی استان قزوین در سه ماهه اول سال گذشته حدود 5 هزار و 800 متر مکعب بوده که در سال اصلاح الگوی مصرف این میزان به 5 هزار و 100 متر مکعب کاهش یافته است.

وی  افزود: تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی 195 هزار و 170 مشترک  در سطح استان است که از این تعداد حدود 853 مورد آن مشترک صنعتی، 11 هزار و 764 مورد مشترک تجاری و 182 هزار و 553 مورد مشترکین خانگی هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با اشاره به توسعه شبکه گازرسانی در روستاها اظهار داشت: تاکنون عملیات گازرسانی در 84 روستا در سطح استان به بهره‌برداری رسیده است و گازرسانی به 90 روستا نیز در مرحله اجرا قرار دارد.

وی اعلام کرد: شبکه گازرسانی اجرا شده در سه ماهه اول سال جاری 91 کیلومتر و مجموع آن تاکنون 2 هزار و 706 کیلومتر است و تعداد انشعابات نصب شده نیز طی مدت مذکور 745 مورد و درمجموع  120 هزار و 910 مورد است.

دینی در پایان از فعالیت 26 جایگاه سی ان جی در مناطق مختلف استان خبر داد و یادآور شد: عملیات گازرسانی به 24 جایگاه سی ان جی دیگر دراستان در دست اجراست. 

کد مطلب 906739

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