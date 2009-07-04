مصرف گاز طبیعی در قزوین 12 درصد کاهش یافت

ولی‌الله دینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: سرانه مصرف گاز طبیعی استان قزوین در سه ماهه اول سال گذشته حدود 5 هزار و 800 متر مکعب بوده که در سال اصلاح الگوی مصرف این میزان به 5 هزار و 100 متر مکعب کاهش یافته است.

وی افزود: تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی 195 هزار و 170 مشترک در سطح استان است که از این تعداد حدود 853 مورد آن مشترک صنعتی، 11 هزار و 764 مورد مشترک تجاری و 182 هزار و 553 مورد مشترکین خانگی هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با اشاره به توسعه شبکه گازرسانی در روستاها اظهار داشت: تاکنون عملیات گازرسانی در 84 روستا در سطح استان به بهره‌برداری رسیده است و گازرسانی به 90 روستا نیز در مرحله اجرا قرار دارد.

وی اعلام کرد: شبکه گازرسانی اجرا شده در سه ماهه اول سال جاری 91 کیلومتر و مجموع آن تاکنون 2 هزار و 706 کیلومتر است و تعداد انشعابات نصب شده نیز طی مدت مذکور 745 مورد و درمجموع 120 هزار و 910 مورد است.

دینی در پایان از فعالیت 26 جایگاه سی ان جی در مناطق مختلف استان خبر داد و یادآور شد: عملیات گازرسانی به 24 جایگاه سی ان جی دیگر دراستان در دست اجراست.