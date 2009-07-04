18 هزار دانش آموز خوزستانی در برنامه های اوقات فراغت شرکت می کنند

محمد حسن خواجه زاده با اشاره به ماموریت سازمان دانش آموزی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان از جمله برنامه های این سازمان را تشکیل پایگاه های تابستانی ویژه دختران و پسران در کلیه مناطق استان با مشارکت دانش آموزان اعلام کرد و افزود: آموزش قران، خوشنویسی، طراحی، خطاطی، نقاشی، تئاتر، کامپیوتر، فوتبال، شنا و مهارت های زندگی از جمله برنامه هایی است که توسط مدیریت دانش آموزی استان خوزستان تدارک دیده شده است.

وی ضمن اشاره به اعزام دانش آموزان به اردوهای زیارتی و سیاحتی گفت: برگزاری اردوی ویژه دانش آموزان پیشتاز و فرزانه و اعزام دانش آموزان و مربیان پیشتاز پسر به اردوی ملی اصفهان همچنین اعزام دانش آموزان و مربیان فرزانه دختر به اردوی ملی از جمله دیگر فعالیت های تابستان 88 سازمان دانش آموزی استان است.



خواجه زاده تصریح کرد: در تابستان امسال برای هفتمین سال برنامه پرمحتوای اعزام دانش آموزان به حج عمره اجرا می شود که تا کنون سه کاروان دختر اعزام و در 19 تیرماه نیز دو کاروان پسر و در مجموع پنج کاروان با تعداد 600 نفر دانش آموز به عمره اعزام می شوند.

وی اضافه کرد: همچنین با پیگیری های به عمل آمده، امسال برای اولین بار اعزام دانش آموزان به سوریه در تقویم اجرای فعالیت های سازمان دانش آموزی استان قرار گرفته است که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده سه کاروان دانش آموزی به سوریه اعزام خواهند شد.