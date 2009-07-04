شرایط آزادی 13 نفر از محکومین نیازمند خراسان جنوبی فراهم شد ‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا جلیلی صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: این اقدام در راستای کمک به آزادی زندانیان نیازمند برای محکومین به دیه و محکومیت‌ های مالی در سال گذشته انجام شد و این افراد به کانون گرم خانواده خویش بازگشتند.

وی اضافه کرد: تنظیم اظهارنامه، شکوائیه و دادخواست از جمله اقداماتی است که توسط واحد حقوقی در راستای حمایت و کمک به خانواده‌ های مددجویانی که از تشریفات و مقررات دادرسی اطلاعی ندارند ارائه می ‌شود.

جلیلی ادامه داد: برای آزادی 13 زندانی نیازمند مبلغ 660 میلیون ریال در قالب تسهیلات قرض ‌الحسنه توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی پرداخت شده است.

مسئول واحد حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی تصریح کرد: با عنایت به اهمیت وجود واحد حقوقی در همه سازمان ‌ها و نهاد ها این واحد در ادارات کل کمیته امداد نیز با هدف پیگیری پرونده‌ های حقوقی سازمان و بویژه مددجویان زیر پوشش تشکیل شده است.

وی اهم وظایف این واحد در کمیته امداد امام خراسان جنوبی را راهنمایی، ارشاد و ارائه خدمات مشاوره حقوقی اعم از کیفری، حقوقی ثبتی و خانوادگی به مددجویان، طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه اشخاصی حقیقی و حقوقی برای استیفای حقوق و همچنین دفاع از حقوق امداد در مراجع صالحه برشمرد.

به عنوان کرد: تلاش در راستای حل و فصل مشکلات حقوقی و جزایی مددجویان زیر پوشش به صورت مسالمت ‌آمیز و فیصله دادن به مشکلات قبل از اقامه دعوی در دادگاه‌ ها و محاکم قضایی از طریق دعوت طرفین تراضی و سازش، تهیه و تنظیم اظهارنامه، دادخواست، شکوائیه و لوایح دفاعیه، تجدید نظرخواهی و شرکت در جلسات دادرسی برای طرح دعوی و دفاع از حقوق امداد و مددجویان نیز از مهم ‌ترین وظایف واحد حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی است.

جلیلی در بسیاری از پرونده ‌های حقوقی نیاز به مشاوره قضایی به خوبی احساس می ‌شود که با توجه به تخصصی بودن موضوعات این مهم به عهده واحد حقوقی استان گذاشته شده است.

وی در ادامه انجام اقدامات لازم برای کمک به محکومین نیازمند و نظارت بر تشکیل و تکمیل پرونده‌ های مربوطه با همکاری مبادی ذیربط و ارائه به کمیسیون وام محکومین برای اتخاذ تصمیمات مورد نیاز، تلاش برای جلب رضایت اولیای دم و شکایت پرونده‌های محکومین نیازمند به منظور بخشودگی و یا تخفیف مبلغ دیه و تهیه و تنظیم و نظارت بر کلیه قراردادها و اسناد حقوقی امداد امام (ره) با سازمان‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق دستور‌العمل ‌های حقوقی و قانونی به منظور حفظ منافع امداد از دیگر وظایف واحد حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

به گفته وی بسیاری از پرونده‌های حقوقی که می‌ توان با دعوت طرفین اختلاف، به حل مسالمت ‌آمیز آن کمک کرد، به ویژه پرونده ‌های خانوادگی مرتبط به انجام وظایف متقابل زناشویی گاهی به علت سوء تفاهمات مرسوم ممکن است به یک فاجعه اجتماعی بدل شود و از طرفی طرح دعوتی و دفاع قانونی از حقوقی از مجاری صحیح قانونی صورت پذیرد، که در این ارتباط چه حل مسالمت ‌آمیز پرونده ‌ها با جمع بین طرفین دعوی و چه مشاوره در چگونگی طرح دعاوی توسط واحد حقوقی صورت می ‌پذیرد.

مسئول واحد حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: واحد حقوقی با هدف مساعدت به افراد نیازمند غیر مددجو نیز فعالیت ‌هایی را به انجام می‌رساند، که از جمله این فعالیت ‌ها می ‌توان به معرفی افراد نیازمند غیر مددجو به وکلا و مشاوران حقوقی سطح استان اشاره کرد.