تصویب طرح "گنجینه جامع باز قرآنی" در وزارت ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح مذکور دیماه سال گذشته به وزارت ارشاد ارائه شد و قرار بود چندی پیش در جلسه کمیسیون بررسی طرحهای قرآنی این وزارتخانه بررسی شود که به دلیل نزدیکی به زمان انتخابات ریاست جمهوری و اوج گرفتن بحثهای مربوط به آن، به زمانی بعد از انتخابات موکول شد و اخیراً در جلسهای به تائید این کمیسیون در وزارت ارشاد رسید.
بحث و بررسی درباره نحوه اجرای این طرح که پیش بینی میشود دستکم حدود چهار میلیارد تومان هزینه در بر داشته باشد، هفته آینده در جلسهای با حضور علی خواجه پیری مدیرکل هماهنگی و ترویج و توسعه فعالیتهای قرآنی وزارت ارشاد، انجام خواهد شد.
طرح "گنجینه جامع باز قرآنی" با هدف جمعآوری و متمرکزسازی "ذخایر و سرمایههای فکری همه اندیشمندان جهان اسلام پیرامون علوم قرآنی از دیرباز تا کنون" و با بهرهگیری از روش "برگه" است؛ در این طرح هر برگه حاوی اطلاعات متنوع علوم قرآنی نظیر تفسیر، تجوید و حفظ هر یک از آیات قرآن خواهد بود.
از جمله ویژگیهای این طرح میتوان به امکان بازسازی گنجینه اشاره کرد چرا که تمام اطلاعات در آن به صورت الکترونیکی نگهداری میشود و در صورت بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی امکان بازسازی کامل گنجینه وجود دارد.
ایجاد گنجینههای مشابه، تسهیل در امر تحقیقات علوم قرآنی و بهروز کردن اطلاعات گنجینه، از دیگر امکانات این طرح است. موضوعاتی که در طرح مذکور گنجانده شدهاند، عبارتند از: مجموعههای تفسیری مانند تفسیر المیزان، مجموعه ترجمههای قرآنی به ترتیب نگارش در طول زمان، مجموعههای آموزشی، مجموعههای ادبی قرآن و مجموعه کارت معارف عمومی.
در مجموعه ادبی قرآن این طرح، نکات ادبی آیات قرآن همراه با تفاسیری که از جنبه ادبی به بررسی آیات قرآن پرداختهاند، جمعآوری شده که در مواردی از قبیل تبیین ساختار واژها (مباحث صرفی)، مباحث نحوی، نکات بلاغی، ترجمه واژهها در فرهنگهای لغات، ترجمه واژهها در آثار مترجمین، ترجمه واژهها در تفاسیر به صورت جداگانه، ترجمه آیات در آثار مترجمین، ترجمه آیات در تفاسیر به صورت جداگانه، درج تفاسیر ادبی در قرآن، درج فرازهای مشابه آیه در قرآن و نیز نمونههای دیگر دستهبندی شده که این موارد در دست طراحی است.
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