"مرز پرگهر" فرصت آشنایی کودکان با ادبیات عامیانه ایران است

منوچهرکریمزاده نویسنده، پژوهشگر و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مجموعه کتابهای دو زبانه"مرز پرگهر" که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده است گفت: "مرز پرگهر" مجموعهای 12 جلدی است که ادبیات عامیانه ایران را در نواحی مختلف جغرافیایی روایت میکند.
وی ادامه داد: از این مجموعه 12 جلدی، 5 جلد را من به فارسی روایت کردم و در 3 جلد دیگر وظیفه ویرایش روایت دیگران را برعهده داشتم که 5 جلد نگارشی من عبارتند از: پرنده طلایی، به دنبال فلک، عدسک، کشاورز و خروس، پسران تشمال.
کریمزاده در توضیح بیشتر درباره هر یک از این جلدها بیان کرد: تم داستانی "پرنده طلایی" به موضوع زیادهخواهی و اینکه افزونخواهی در نهایت انسان را به نابودی میکشاند برمیگردد که خاستگاه این داستان کردستان است .روایت کردی آن نیزبرعهده هاجر صفابخش و تصویرگری آن با بهزاد غریبپور بوده است.
این نویسنده افزود: "به دنبال فلک" داستانی با خاستگاه آذری است و داستان آن مربوط فرد بیچارهای است که به دنبال فلک میگردد تا دلیل بیچارگیش را از آن بپرسد. فلک را مییابد و او راه خوشبختی را به او یاد میدهد ولی این فرد دچار غرور میشود و در نهایت داستان این پیام را به خواننده می دهد که سرنوشت هر فرد را رفتار او میسازد. این داستان به قلم محمد سیمزادی به زبان آذری نوشته شده و مهکامه شعبانی تصویرگر آن است.
وی درباره سه داستان دیگری که به نگارش درآورده است گفت: "عدسک" خاستگاه سیستانی دارد و برگردان آن به سیستانی برعهده زینب سنچولی و تصیرگری آن با نرگس محمدی بوده است. "کشاورز و خروس" خاستگاه یزدی دارد که مظفر سالاری روایت آن به گویش یزدی را انجام داده و عاطفه ملکیجو تصیرگر آن بوده است. این دو داستان هر دو به این موضوع توجه دارند که ظلم پایدار نیست و در نهایت حق به حق دار میرسد.
به گفته کریمزاده "پسران تشمال" خاستگاه لری دارد که برگردان آن به گویش لری با آفرین پنهانی و تصویرگری آن با حسامالدین طباطبایی بوده است.
مترجم "خواهرزاده جادوگر" نوشته کلایو استیپلز لوئیس درباره معنای "تشمال" و همچنین تم داستانی این کتاب اینگونه توضیح داد: تشمال واژهای هندی است که در مناطق لرنشین استفاده میشود و به کسی میگویند که ساز و دهل میزند. این کتاب قصهای طنز و فانتزی دارد و داستان جن و پریان است.
وی که پژوهش و بازنویسی کتابهای "چهل قصه " و"همه حق دارند" را نیز انجام داده است، درباره 3 کتابی که ویرایش آنها را برعهده داشته است گفت: "رفیق و نارفیق" که روایت فارسی آن با محمدعلی جعفری" بوده و "سلطان و آهو" با خاستگاه گیلانی به روایت ناصر وحدتی و "حمزه پهلوان" با خاستگاه مازندرانی به روایت فارسی اسدلله عمادی سه کتاب از مجموعه "مرز پرگهر" است که ویرایش آنها را انجام دادهام.
نویسنده "افسانه درخت جوان" در پایان بیان کرد: این مجموعه در دو فرمت جلد سخت و عادی در اختیار گروه سنی کودک و نوجوان است که می توانند با خواندن آنها با بخشی از فرهنگ ایران زمین آشنا شوند.
نظر شما