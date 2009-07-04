به گزارش خبرنگار مهر، موضوعات و محورهای این همایش عبارت است از:

نقد وبررسی اصول و مبانی پژوهش در کتابداری واطلاع رسانی، آموزشِ پژوهش مدار در برنامه کتابداری واطلاع رسانی.، شیوه‌های گسترش مهارت‌های پژوهشی کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی، تأثیر یافته‌های پژوهش بر خدمات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی، سهم منابع پژوهش محور در انتشارات کتابداری و اطلاع رسانی (کتب ومجلات تخصصی)، نقش پژوهش در شناسایی و تحکیم پیوندهای میان رشته‌ای در کتابداری و اطلاع رسانی، مقایسه رویکردهای کمی و کیفی در پژوهشهای کتابداری واطلاع رسانی، روند پژوهش در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در گذشته، حال و آینده، همگرایی گروه‌های کتابداری و اطلاع رسانی در تدوین راهبردهای پژوهشی، نقش انجمن‌های کتابداری و اطلاع رسانی در توسعه پژوهش در این رشته و پیوند نظر و عمل در کتابداری و اطلاع رسانی و کاربردپذیری نتایج پژوهشهای این حوزه.

محل برگزاری همایش پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی، تهران، دانشگاه تربیت معلم تهران، سالن 17 شهریور و زمان آن از صبح تا 6 بعد از ظهر روز چهارشنبه 12 اسفند ماه 1388 است.

مهلت ارسال چکیده مقالات 2 مرداد، زمان ارسال فایل نهایی مقاله توسط مؤلف 9 بهمن ماه و زمان اعلام نتایج چکیده ها 22 مرداد ماه امسال است. بر همین اساس مهلت ارسال اصل مقالات 13 آذر ماه و زمان اعلام نتایج نهایی 10 دی ماه امسال است.





