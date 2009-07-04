چالشهای اساسی اروپا و آمریکا/ روسیه و افغانستان از چالشهای غیر قابل حل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه تحقیقاتی رند، آمریکا و اروپا باید لیستی تهیه کنند که در آن چالش های امنیت جهانی که هیچ کدام از آنها توان اداره این چالشها را ندارند، آماده کنند.

درحالی که در طی سالهای اخیر خدشه ای در روابط میان اروپا و آمریکا وارد شده است، رییس جمهوری جدید آمریکا به عنوان فرصتی تلقی می شود که می تواند بر این اختلافات فائق آید.

موسسه تحقیقاتی رند در گزارش خود آورده است که آمریکا با همکاریهای بیشتر با ناتو و اتحادیه اروپا می تواند امنیت نظامی خود را ارتقا دهد و افزایش روابط امنیتی آمریکا و اتحادیه اروپا به معنی ارتقای امنیت دو طرف است.

"استفان لارابی" از کارشناسان مسائل امنیتی اروپا از موسسه رند گفت: در طی بیش از 10 سال آینده آمریکا و اروپا با چالشهایی از جمله درگیری ها میان اسراییل و کشورهای عربی، افغانستان ، پاکستان، تکثیر سلاحهای کشتار دسته جمعی، روسیه، آسیا، تروریسم، امنیت داخلی، توسعه ناتو، فقر جهانی، گسترش موسسات بین المللی، امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی مواجه خواهند شد که این چالش های سیاسی و جهانی جدید طبیعتا همکاریهای نزدیکتر میان ایالات متحده آمریکا و همپیمانان اروپایی آن را می طلبد.

گزارش موسسه رند که بر اساس گفتگوهای بیش از 20 کارشناس مسائل امنیتی اروپا و آمریکا در سال 2008 عنوان شده است، نشان می دهد که چالش های امنیتی اتحادیه اروپا و آمریکا بیانگر دلیلی برای گسترش همکاری های امنیتی میان اروپا و آمریکا است.

"استفان لارابی" می افزاید: اوباما برای دستیابی به این منظور باید با رهبران اصلی اروپایی، همچنین سوئد که ریاست اتحادیه اروپا را برعهده دارد و "یاپ د هوپ شفر" دبیر کل ناتو برای توصیف اولویت های مشترک خود با اروپا دیدار کند. البته این به نفع آمریکا است که از اروپا حمایت کند.