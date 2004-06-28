۸ تیر ۱۳۸۳، ۱۸:۴۲

حاج بابايي در گفتگو با "مهر ":

كميسيون تلفيق تنها ايرادات شوراي نگهبان در برنامه چهارم توسعه را بررسي مي كند

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت : كميسيون تلفيق مجلس تنها ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان در برنامه چهارم توسعه را بررسي خواهد كرد .

حميد رضا حاج بابايي در گفتگو با خبرنگار "مهر"  با اعلام اين مطلب گفت : در جلسه عصر امروز نظرات و پيشنهادات مختلف در خصوص نحوه بررسي مجدد برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم و بازگشت داده شده از شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و در نهايت براساس استدلالات قانوني مقرر شد تنها بندهاي مورد ايراد و ابهام در كميسيون تلفيق بررسي شود.

وي با اشاره به اينكه در انتخاب اين روش ملاك عمل مواد 184 تا 187 آيين نامه داخلي مجلس است ، افزود : بويژه درماده 186 تصريح شده است كه در پي ارجاع  هرلايحه ازشوراي نگهبان به مجلس ، بخشهايي از لايحه كه مورد اشكال نبوده است قانون محسوب مي شود و براين اساس نه مجلس مي تواند آن را تغيير دهد و نه دولت مي تواند در خصوص بخشهاي بدون ايراد پيشنهاد تازه بدهد .

حاج بابايي  اعلام كرد : نمايندگان مجلس در سه روز آينده پيشنهادات خود را در خصوص  لايحه برنامه چهارم توسعه اعلام خواهند كرد و در پي آن ازساعت 8 صبح روز شنبه كار كميسيون تلفيق آغاز ميشود .

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مدت كار كميسيون تلفيق بروي برنامه چهارم را 2 الي 3 هفته پيش بيني كرد .

