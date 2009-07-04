نیروی زمینی قهرمان مسابقات چوگان استان تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها طی دو روز 11 و 12 تیر در میدان چوگان تازه افتتاح شده نوروز آباد تهران برگزار شد. در دیدارهای رده بندی و نهایی تیم های شرکت کننده ( نیروی زمینی ارتش، قصر فیروزه، نوروز آباد و کانون چوگان کرج) با هم به رقابت پرداختند.

در دیدار رده بندی دو تیم چوگان قصر فیروزه و کانون چوگان کرج به مصاف هم رفتند که در پایان تیم کانون چوگان کرج با نتیجه پر گل 8 بر 3 بر حریف خود قصر فیروزه پیروز شد و به مقام سومی دست یافت.

اما در دیدار نهایی و فینال دو تیم چوگان نوروزآباد و نیروی زمینی ارتش رقابت سختی داشتند که در پایان تیم چوگان نزاجا با نتیجه 5 بر 3 تیم نوروزآباد را شکست داد و قهرمان این دوره از مسابقات شد.

حمزه ایلخانی زاده رئیس فدراسیون چوگان و شاهپوری رئیس هیئت چوگان تهران جوایز تیم های برتر را اهدا کردند.