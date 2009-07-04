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۱۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

نیروی زمینی قهرمان مسابقات چوگان استان تهران شد

نیروی زمینی قهرمان مسابقات چوگان استان تهران شد

رقابتهای چوگان جام قهرمانی استان تهران، با قهرمانی تیم چوگان نیروی زمینی ارتش به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها طی دو روز 11 و 12 تیر در میدان چوگان تازه افتتاح شده نوروز آباد تهران برگزار شد. در دیدارهای رده بندی و نهایی تیم های شرکت کننده ( نیروی زمینی ارتش، قصر فیروزه، نوروز آباد و کانون چوگان کرج) با هم به رقابت پرداختند.

در دیدار رده بندی دو تیم چوگان قصر فیروزه و کانون چوگان کرج به مصاف هم رفتند که در پایان تیم کانون چوگان کرج با نتیجه پر گل 8 بر 3 بر حریف خود قصر فیروزه پیروز شد و به مقام سومی دست یافت.

اما در دیدار نهایی و فینال دو تیم چوگان نوروزآباد و نیروی زمینی ارتش رقابت سختی داشتند که در پایان تیم چوگان نزاجا با نتیجه 5 بر 3 تیم نوروزآباد را شکست داد و قهرمان این دوره از مسابقات شد.

حمزه ایلخانی زاده رئیس فدراسیون چوگان و شاهپوری رئیس هیئت چوگان تهران جوایز تیم های برتر را اهدا کردند.

کد مطلب 906835

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