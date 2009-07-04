رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قطر به ایران سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر العطیه در این سفر ضمن انجام دو دور مذاکره با وزیر دفاع، با مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی کشورمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

وی همچنین از برخی صنایع و مراکز نظامی بازدید خواهد کرد.