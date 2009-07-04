رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قطر به ایران سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر العطیه در این سفر ضمن انجام دو دور مذاکره با وزیر دفاع، با مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی کشورمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.
وی همچنین از برخی صنایع و مراکز نظامی بازدید خواهد کرد.
سرلشکر حمد بن علی العطیه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قطر به دعوت رسمی سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در راس یک هیئت عالی رتبه دفاعی - نظامی برای انجام دیدار رسمی سه روزه به تهران سفر می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر العطیه در این سفر ضمن انجام دو دور مذاکره با وزیر دفاع، با مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی کشورمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.
وی همچنین از برخی صنایع و مراکز نظامی بازدید خواهد کرد.
نظر شما