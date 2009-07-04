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۱۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۲

نشست هیئت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در ترکیه برگزار می‌شود

نشست هیئت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در ترکیه برگزار می‌شود

نشست هیئت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان با حضور متفکران و اندیشمندان جهان اسلام از جمله دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 14 و 15 تیر ماه در استانبول ترکیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله تسخیری دبیر کل مجمع به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در این نشست شرکت می کند.

بررسی مسائل فراروی جهان اسلام و موضع واحد در قبال حوادث مهم فلسطین، افغانستان، عراق و سومالی، ارائه گزارش عملکرد اعضای هیئت امنا و پاسخ دهی به پیام اوباما رئیس جمهوری آمریکا به جهان اسلام از موضوعات مورد بحث این نشست عنوان شده اند .

اتحادیه جهانی علمای مسلمان در راه تثبیت اجرای شریعت اسلام از رهگذر اجتهاد آزاد و مستقل و منطبق با زمان که از سوی علمای با صلاحیت و معتبر صادر شده باشد، تلاش می کند و آن را تنها برای اثبات شایستگی اسلام برای انطباق با شرایط زمانی و مکانی و توانمندی آن جهت پاسخگویی به نیازهای نوظهور و اوضاع و شرایط متحول در زندگی افراد، خانواده ها و اجتماعات می داند.

تأسیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان تیرماه 1383 در لندن برگزار و مرکز اصلی اتحادیه در بیروت است.

کد مطلب 906862

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