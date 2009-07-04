به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله تسخیری دبیر کل مجمع به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان در این نشست شرکت می کند.

بررسی مسائل فراروی جهان اسلام و موضع واحد در قبال حوادث مهم فلسطین، افغانستان، عراق و سومالی، ارائه گزارش عملکرد اعضای هیئت امنا و پاسخ دهی به پیام اوباما رئیس جمهوری آمریکا به جهان اسلام از موضوعات مورد بحث این نشست عنوان شده اند .

اتحادیه جهانی علمای مسلمان در راه تثبیت اجرای شریعت اسلام از رهگذر اجتهاد آزاد و مستقل و منطبق با زمان که از سوی علمای با صلاحیت و معتبر صادر شده باشد، تلاش می کند و آن را تنها برای اثبات شایستگی اسلام برای انطباق با شرایط زمانی و مکانی و توانمندی آن جهت پاسخگویی به نیازهای نوظهور و اوضاع و شرایط متحول در زندگی افراد، خانواده ها و اجتماعات می داند.

تأسیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان تیرماه 1383 در لندن برگزار و مرکز اصلی اتحادیه در بیروت است.